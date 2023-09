ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Pernod Ricard nach Quartalszahlen von 230 auf 215 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die mittelfristigen Ziele des Spirituosenkonzers seien noch erreichbar, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daran ändere auch eine derzeitige Schwäche in den USA und China nichts. Er erhöhte zwar seine Schätzung für den Anstieg des operativen Gewinns, kürzte aber unter dem Strich seine Prognose wegen Währungseinflüssen durch den erstarkten Euro./tih/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2023 / 04:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

