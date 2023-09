Mehrere US-Konjunktur-Indikatoren sind in den vergangenen Tagen schlecht ausgefallen. Das sorgt an den Edelmetall-Märkten für steigende Notierungen. Denn die Aussicht auf eventuell nicht weiter anziehende US-Zinsen macht Gold für Anleger attraktiver. Auch charttechnisch sieht es gut aus. Der Goldpreis könnte in absehbarer Zeit ein neues Kaufsignal geben. Eine schwächelnde US-Wirtschaft sorgt für nachlassenden Zinssorgen. Dies wiederum führt zu rückläufigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...