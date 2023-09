Die Heizölpreisentwicklung setzt ihren Zick-Zack-Kurs zum Start in den September fort. Nachdem das August-Finale gestern noch einmal einen Kursrutsch brachte, der zahlreiche Käufer in den Markt zog, geht es am 1. September direkt wieder aufwärts. Die Gasöl- und Heizölpreise ziehen bereits zum Tagesauftakt spürbar an und bei einem Plus von durchschnittlich einem Cent bzw. Rappen je Liter zeichnen sich ...

