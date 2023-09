Der Druck im Lebensversicherungsgeschäft aus rückläufigem Neugeschäft bei gleichzeitig steigenden Kosten zeigt Wirkung, ein weiterer externer Run-off hat sich nun ergeben. So hat die Landeslebenshilfe (LLH), eine Schwestergesellschaft des privaten Krankenversicherers Landeskrankenhilfe VVaG , hat ihren Versicherungsbestand auf die Frankfurter Lebensversicherung AG (Frankfurter Leben) übertragen. Das hat die LLH in einer Pressemitteilung am Freitag, 01.09.2023, bekannt gegeben. Mit dieser Transaktion ...

Den vollständigen Artikel lesen ...