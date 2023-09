Baden-Baden (ots) -Roman von Elfi Conrad / 10 neue Leseempfehlungen für den Juni auf SWR.de/bestenlisteDer Roman "Schneeflocken wie Feuer" von Elfi Conrad steht im September 2023 auf Platz 1 der SWR Bestenliste. Im Roman geht es um sexuelle Tabus, veraltete Frauenbilder und patriarchale Strukturen. Anfang der 1960er Jahre will die 17-jährige Dora sich rächen - für die Erniedrigung, die sie jeden Tag erlebt. Ihr Opfer ist ihr Musiklehrer, ihre Waffe ist ihre Weiblichkeit. Dora balanciert auf einem schmalen Grat zwischen aufgeklärter Gegenwart und beengter Vergangenheit. Ihre Mutter, die aus Niederschlesien vertrieben wurde, hängt ihrer Heimat und dem NS-Regime nach - ihre Erzählungen und das Aufwachsen in der Nachkriegszeit prägen Dora. Sechzig Jahre später schaut die Protagonistin auf ihre Jugend zurück, ordnet ihre Erinnerungen kritisch ein und verknüpft sie mit der Gegenwart.Platz 2: "V13. Die Terroranschläge in Paris"; Platz 3: "Maman"Die SWR Bestenliste empfiehlt seit mehr als 40 Jahren jeden Monat zehn lesenswerte Bücher. Nicht die Verkaufszahlen bestimmen dabei die Reihenfolge, sondern eine unabhängige Jury aus 30 namhaften Literaturkritiker:innen. Diese wählen jeweils vier Neuerscheinungen aus, denen sie möglichst viele Leser:innen wünscht. Platz 2 der SWR Bestenliste September belegt das Buch "V13. Die Terroranschläge in Paris" von Emmanuel Carrére (aus dem Französischen übersetzt von Claudia Hamm). Auf Platz 3 landet "Maman" von Sylvie Schenk.SWR Bestenliste in SWR2 und im WebIm Radio diskutieren einmal im Monat Jurymitglieder über ausgewählte Bücher der neuen Bestenliste. Nächster Sendetermin: Sonntag, 3. September 2023, in SWR2, 17:05 Uhr. "SWR Bestenliste - der Literaturtalk" gibt es zum Nachhören auch in der kostenlosen SWR2 App.Weitere Informationen und die vollständige Liste der zehn besten Bücher: www.SWR.de/bestenlisteLeseempfehlung:Elfi Conrad: "Schneeflocken wie Feuer", mikrotext Verlag, 304 Seiten.Vollständige Bestenliste zum Download: www.SWR.de/bestenlisteWeitere Literatursendungen im SWR: www.SWR.de/literaturDie SWR2 App für Android und iOS: www.SWR2.de/appSWR vernetzt Newsletter: http://x.swr.de/s/vernetztnewsletterRechtefreie Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-Foto.dePressekontakt:Grit Krüger, Telefon 07221 929 22881, grit.krueger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5593277