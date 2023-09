Wien (www.fondscheck.de) - Der österreichische Marktführer hat auch in Deutschland Wachstumsambitionen, so die Experten von "FONDS professionell".Punkten möchte die Erste AM im Nachbarland vor allem mit langjähriger Expertise und umfassendem Angebot im Bereich Nachhaltigkeit.In Österreich sei die Erste Asset Management (Erste AM) klarer Marktführer, in Zukunft möchte der Vermögensverwalter aber auch in Deutschland noch mehr Marktanteile dazu gewinnen. Oliver Röder, Erste-AM-Geschäftsführer Deutschland und Leiter des institutionellen Geschäfts, habe im Interview mit "Tiam Fundresearch" erklärt, wie er dabei vorgehen möchte und welche Ziele sich die Erste AM gesetzt habe. ...

