Ab heute ist es endlich so weit: Anleger können sich bei dieser deutschen Bank 4,0 Prozent Zinsen auf das Tagesgeld sichern - so geht es. Es war wie ein Durchbruch einer Schallmauer für deutsche Sparer als die C24 Bank, eine Tochter der Vergleichsseite Check24, plötzlich 4,0 Prozent Zinsen auf das eigene Tagesgeld bot und viel mediale Aufmerksamkeit auf sich zog.Heute ist es aber endlich so weit und Sparer kommen endlich in den Genuss der hohen Tagesgeld-Zinsen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...