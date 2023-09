ABO Wind hat in Kanada den Zuschlag für Ländereien erhalten, auf denen das Unternehmen ein Windkraft- und Wasserstoffprojekt mit fünf Gigawatt Leistung errichten will. "Die bezuschlagten Flächen liegen in der Nähe einer Biokraftstoffraffinerie von Braya Renewable Fuels in der Gemeinde Come by Chance", so das Unternehmen aus Wiesbaden am Freitag. Beide ...

Den vollständigen Artikel lesen ...