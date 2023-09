Wien (www.anleihencheck.de) - In den kommenden Tagen stechen am Datenkalender Umfragen im Dienstleistungssektor hervor, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Während in den USA der ISM für das Nicht-Verarbeitende Gewerbe unverändert erwartet werde, sei bei den noch ausstehenden Einkaufsmanagerindices für Italien und Spanien ein deutlicher Rückgang zu erwarten. In den USA würde somit diese Umfrage weiterhin eine leichte Ausweitung der Aktivität im Dienstleistungssektor signalisieren, in der Eurozone und zunehmend auch in Südeuropa stünden dagegen die Indikationen auf Stagnation. Die Frühindikatoren für den europäischen Industriebereich seien bereits in den vergangenen Monaten negativ ausgefallen und somit würden die Analysten der RBI bei den Produktionsdaten für Juli mit Rückgängen rechnen. Die dritte Lesung für das BIP im zweiten Quartal könnte für die Eurozone eine Abwärtsrevision des zuvor gemeldeten Zuwachses von 0,3% p.q. bringen (aktualisierte Schätzungen für Italien und Österreich hätten eine Abwärtskorrektur ausgewiesen). ...

