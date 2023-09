Zürich (www.fondscheck.de) - Die Themen rund um Wasserversorgung und -verbrauch geraten immer mehr in den Fokus von Gesellschaft und Politik, so Karsten Marzinzik, Senior Account Manager bei Swisscanto Asset Management International S.A.Zuerst sei es die alarmierende Winterdürre 2022/23 in Südwesteuropa gewesen. Als prominente Beispiele seien der niedrige Wasserpegel des Gardasees oder Tanklaster, die in Frankreich bereits im Winter Ortschaften mit Wasser hätten versorgen müssen aufgrund von Wasserknappheit, genannt. Nun also noch ein Sommer, der seit den Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881 zu den fünf heißesten zähle inklusive eines Juli-Monats, der zum wärmsten Monat aller Zeiten avanciert sei. Alles Ereignisse, die die persönliche Lebensweise sowie das Verhalten beeinflussen würden. ...

