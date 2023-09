Global Loan Agency Services ("GLAS"), ein Portfoliounternehmen von Levine Leichtman Capital Partners ("LLCP"), gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von Pristine SAS ("Pristine") bekannt. GLAS hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien, und unterhält Niederlassungen in Frankreich, Deutschland, den Vereinigten Staaten und Australien. GLAS ist ein weltweit führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Kreditverwaltung, -vermittlung und Treuhandverwaltung.

Das 2016 gegründete Unternehmen Pristine mit Hauptsitz in Paris, Frankreich, ist ein führendes Unternehmen im Bereich Asset- und Trustmanagement. Pristine bietet eine Reihe von Dienstleistungen zur Unterstützung von Teams in den Bereichen Restrukturierung und Vermögensverwaltung in globalen und nationalen Finanzinstituten und Vermögensverwaltern.

Diese Transaktion wäre die erste Übernahme von GLAS nach der Investition von LLCP und unterliegt der behördlichen Genehmigung sowie den üblichen Abschlussbedingungen.

Mia Drennan und Brian Carne, Mitbegründer von GLAS, erklärten: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Pristine, da die beiden Unternehmen sich ergänzende Dienstleistungen anbieten, die unser erweiterter Kundenstamm sehr zu schätzen wissen wird. Die Expertise von Pristine im Bereich der Treuhand- und Verwaltungsdienstleistungen wird für unsere Kunden von großer Bedeutung sein. Wir freuen uns, das Team von Pristine in der GLAS-Familie willkommen zu heißen."

Josh Kaufman, Head of Europe bei LLCP, fügte hinzu: "Es freut uns sehr, die Übernahme von Pristine durch GLAS zu unterstützen, die eine überaus strategische und wichtige Entscheidung für GLAS darstellt. Durch das einzigartige Dienstleistungsangebot von Pristine wird GLAS perfekt ergänzt und kann seine Kunden auf dem europäischen Markt noch besser unterstützen und mit ihnen wachsen. Wir freuen uns darauf, das Managementteam von GLAS auf seinem beeindruckenden Wachstumskurs organisch und durch Fusionen und Übernahmen weiter tatkräftig zu unterstützen."

GLAS ist ein Portfoliounternehmen von Levine Leichtman Capital Partners Europe II.

LLCP wurde von Willkie Farr Gallagher LLP und Simmons Simmons LLP beraten.

Über Levine Leichtman Capital Partners

Levine Leichtman Capital Partners, LLC ist eine Private-Equity-Firma des mittleren Marktsegments, die seit 39 Jahren in verschiedene Zielsektoren investiert, darunter Franchising Multi-Unit, Business Services, Education Training und Engineered Products Manufacturing. LLCP verfolgt eine differenzierte Structured Private Equity-Investitionsstrategie, die Fremd- und Eigenkapitalinvestitionen in Portfoliounternehmen verbindet. LLCP ist der Überzeugung, dass es den Managementteams durch Investitionen in eine Kombination aus Fremd- und Eigenkapitaltiteln benötigtes Wachstumskapital mir einer hochgradig maßgeschneiderten, flexiblen Investitionsstruktur bereitstellt, das eine attraktive Alternative zu herkömmlichem privatem Beteiligungskapital darstellen kann.

Das globale Team engagierter Anlageexperten von LLCP wird von neun Partnern geleitet, die im Durchschnitt seit 19 Jahren bei LLCP tätig sind. Seit ihrer Gründung hat LLCP etwa 13,3 Milliarden US-Dollar an institutionellem Kapital in 15 Investmentfonds verwaltet und in mehr als 100 Portfoliounternehmen investiert. Derzeit verwaltet LLCP ein Vermögen von 8,7 Milliarden US-Dollar und betreibt Niederlassungen in Los Angeles, New York, Chicago, Charlotte, Miami, London, Stockholm, Den Haag und Frankfurt.

