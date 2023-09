Hangzhou, China (ots/PRNewswire) -Flashforge stellt mit dem 3D-Drucker Adventurer 5M Pro (https://www.flashforge.com/product-detail/flashforge-adventurer-5m-pro-3d-printer) eine neue Ära der Flashforge Adventurer-Produktreihe vor und setzt damit einen neuen Standard für hervorragende 3D-Druckergebnisse.Mit dem Adventurer 5M Pro bringt Flashforge ein neues Produkt auf den Markt, das den Eintritt in ein neues Zeitalter des schnellen Drucks bedeutet. Dies ist das Ergebnis unseres unermüdlichen Engagements für die Produktverbesserung und unseres Bestrebens, auf die Stimmen unserer Kundschaft zu hören. Die echte automatische Nivellierung macht den AD5M Pro noch benutzungsfreundlicher, während die geschlossene Kammer und das Luftfiltersystem einen sicheren Betrieb gewährleisten. Der Einführungspreis beträgt 599 $ und das Produkt kann ab dem 5. September 2023 über den offiziellen Flashforge Shop bestellt werden (https://www.flashforgeshop.com/product/adventurer-5m-pro-3d-printer).Der Adventurer 5M Pro ist ideal für Neulinge im 3D-Druck. Mit einer vormontierten Düse, einem intuitiven Design und einer automatischen Nivellierung können die Benutzer/-innen einfach und sicher mit dem Drucken beginnen. Der Drucker erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 600 mm/s und stellt Modelle wie einen 3D-Astronauten (228 g) in etwas mehr als 4 Stunden her - fünfmal schneller als durchschnittliche Drucker. Seine verbesserte Düse, die in nur 35 Sekunden auf 200 \u2103 aufheizt, bietet sowohl eine schnelle als auch eine stabile Leistung.Die Struktur des Geräts integriert das Core XY-Design und besteht aus einem Ganzmetallrahmen, der für stabile Leistung und Langlebigkeit sorgt. Das duale Luftkanal-Kühlsystem gewährleistet auch bei längeren Druckvorgängen eine optimale Druckqualität, und ein einzigartiger Mechanismus zum Ausgleich von Vibrationen reduziert Ghosting für professionelle Ergebnisse.Da die Sicherheit vor allem für Familien und Schulen im Vordergrund steht, verfügt es über eine geschlossene Kammer mit einem doppelten Filtersystem, das die Partikel- und VOC-Emissionen wirksam minimiert. Dies wird durch eine Kombination aus HEPA13- und Aktivkohlefiltern erreicht, die eine saubere Luftqualität während des Druckvorgangs gewährleisten.Darüber hinaus verfügt der Adventurer 5M Pro über intelligente Funktionen wie die Echtzeitüberwachung durch eine integrierte Kamera und die automatische Abschaltung nach dem Druckvorgang, die seinen Platz als 3D-Drucker der Spitzenklasse festigen.Der Adventurer 5M Pro wurde entwickelt, um die Bedürfnisse von Neulingen und Fachleuten gleichermaßen zu erfüllen, und kombiniert Geschwindigkeit, stabile Leistung und benutzungsorientierte Funktionen. Darüber hinaus hat Flashforge auch das Schwester-Modell Adventurer 5M auf den Markt gebracht, einen Desktop-3D-Drucker für den offenen Raum, der bei gleicher Maschinengröße wie der Adventurer 5M Pro 399 US-Dollar kostet. Die neueste Ergänzung von Flashforge unterstreicht das Engagement des Unternehmens, mit der rasanten Entwicklung des 3D-Drucks Schritt zu halten. Entdecken Sie grenzenloses Potenzial und verbessern Sie Ihre Handwerkskraft mit Flashforge!Für weitere Informationen über den Adventurer 5M Pro besuchen Sie bitte den offiziellen Online-Shop von Flashforge (https://www.flashforgeshop.com/).Kontaktieren Sie uns unter mkt2@flashforge.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2194191/IMAGE.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/flashforge-stellt-den-adventurer-5m-pro-vor-der-3d-druck-wird-schneller-und-einfacher-301914918.htmlPressekontakt:xin.wang@voxelab3dp.comOriginal-Content von: Flashforge, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158980/5593459