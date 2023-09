Berlin (ots) -Gel Blaster, der Weltmarktführer für wasserbasierte Gellets für adrenalingeladenen Outdoor-Spaß, präsentiert heute auf der IFA in Berlin das internationale Debüt des Gel Blaster Portal. Dabei handelt es sich um ein hochmodernes kabelloses Smart-Target-System, das erstmals echte Videospielabenteuer in den Garten oder andere Outdoorumgebungen bringt. Das in den USA bereits populäre Portal verbindet körperliche Aktivität mit App-gesteuertem Gameplay und bietet der Gaming-Generation eine völlig neue Möglichkeit, sich im Freien auszutoben, anstatt nur Indoor vor einem Monitor zu sitzen.Die hochmoderne Hit-Sensing-Technologie des Gel Blaster Portals verbindet das reale Blaster-Spiel mit einer Reihe von Online-Spielen und Herausforderungen. Die Benutzer können ihre Treffsicherheit trainieren, eines der vielen integrierten Spiele spielen, einen Einzel- oder Mehrspieler-Modus wählen oder mehrere Portal-Ziele drahtlos miteinander vernetzen, um das ultimative Blaster-Tag-Spiel im Freien zu erleben. Mit dynamischer LED-Beleuchtung, kabelloser App-Konnektivität und USB-C-Aufladung ist das Portal das ultimative Blaster-Spiel für Jugendliche, Erwachsene und Familien, die gemeinsam aktiv werden wollen.Die App-gesteuerte Funktionalität des Portals eröffnet eine neue Welt des Wettbewerbs - Benutzer können mit Freunden um den Highscore wetteifern und mehrerer Portale kabellos vernetzen. Mit mehreren Zielen an mehreren Orten können die Spieler komplexere und interessantere Spielmodi freischalten, um die Spielmöglichkeiten zu erweitern. Diese bahnbrechende Funktion hebt das Blaster-Spiel auf ein völlig neues Niveau und macht den Spaß und die Herausforderung echter Videospiele im eigenen Garten zugänglich. Das System ist so konzipiert, dass es in Zukunft mit zusätzlichen Funktionen, Spielen und Produkten erweitert werden kann und so ein fantastisches Spielerlebnis für die ganze Familie bietet. Auf der IFA können die Besucher das Portal in einer Outdoor-Arena im Fernsehgarten ausprobieren.Mit Piranha im Wasser auspowernGel Blaster stellt auf der IFA zusätzlich Piranha vor, einen neuen, extrem widerstandsfähigen Blaster mit einem einzigartigen, Science-Fiction inspirierten Design. Piranha ist der erste Blaster seiner Art, der wasserfest ist und zudem leicht zu greifen und auf schnelle Action ausgelegt ist - so können zwei Blaster gleichzeitig bedient werden. Piranha ist spritzwassergeschützt und sorgt für stundenlangen Spaß am Pool, am Strand oder auf einem Boot. Piranha ist zu dem bisher günstigsten Preis von EUR47,95 von Gel Blaster erhältlich."Wir freuen uns sehr, sowohl das Gel Blaster Portal als auch Piranha auf dem internationalen Markt einzuführen. Mit dem Gel Blaster Portal schaffen wir ein einzigartiges und fesselndes Erlebnis, auf dem die Spieler weiter aufbauen können, während sie durch das Spiel miteinander in Kontakt treten", so Colin Guinn, CEO von Gel Blaster. "Das Portal stellt den Beginn neuer Wege dar, die Spielewelt nach draußen zu bringen und neue Horizonte im Spiel zu entdecken."Gel Blaster Portal wird bei Aqipa und online unter gelblaster.com ab Oktober erhältlich sein. Für weitere Informationen über das Gel Blaster Portal und die innovativen Produkte von Gel Blaster besuchen Sie bitte gelbaster.com.Am Samstag, 2. September, 12 Uhr, sind die Medienvertreter am Gel Blaster-Stand der IFA herzlich zu einem Pressegespräch eingeladen, bei dem Gel Blaster eine besondere Ankündigung machen wird.Bildmaterial finden Sie hier (https://per-agency.wetransfer.com/downloads/da8672877f84a7863fc7f993fb753bb620230831161456/9f93fa2559412782fe3a218ea44bd98d20230831161456/0fecf4).Über Gel BlasterGel Blaster Inc. mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist die ursprüngliche und führende Marke für wasserbasierte Gellets und laut NPD das am schnellsten wachsende Spielzeugunternehmen in den USA. Das Unternehmen hat seit seinem Start auf Kickstarter im Jahr 2020 Millionen von Blastern verkauft und ist bei mehr als 20.000 Einzelhändlern weltweit erhältlich. Gel Blaster entstand, als die Gründer Colin Guinn und Christie Woods auf der Suche nach lustigen, modernen Aktivitäten waren, um ihre Kinder von ihren Spielekonsolen wegzubringen und draußen zu spielen. Als treibende Kraft in der sozialen Sportbewegung bringt Gel Blaster Jugendliche, Erwachsene und Familien wieder durch gemeinsames Spielen zusammen, um ein aktiveres und vernetzteres Leben zu führen. Gel Blaster hat ein Leitprinzip - Go Play.Für weitere Informationen besuchen Sie GelBlaster.com.Pressekontakt:P.E.R. AgencyFranziska Dieterle / Asha Joshigelblaster@per-agency.comOriginal-Content von: Gel Blaster, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171687/5593456