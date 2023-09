St. Gallen (ots) -"Ribbon Cut" bei Globus St. Gallen: In Anwesenheit von Frau Stadtpräsidentin Maria Pappa eröffnen Franco Savastano, CEO Globus, Vittorio Radice, VRP Globus und Peter Kriemler, VRP Wildegg Immobilien, das neue Globus Warenhaus. Nach einem umfassenden Umbau ist Globus in die ehemalige Stickereibörse am Multertor eingezogen. Neben Fashion, Home & Lifestyle, Beauty und Kids, gibt es auch die einzigartige Delicatessa. Das Restaurant "Multertor" im Erdgeschoss unter der Leitung von Sternekoch, Tobias Funke, sowie die "Balik Kitchen" von Oliver Fahr, runden das Angebot ab.Heute Morgen hat Globus nach einem umfassenden Umbau an prominenter Lage am Multertor seine Türen geöffnet. In einer feierlichen Zeremonie haben Frau Stadtpräsidentin Maria Pappa, Franco Savastano, Vittorio Radice und Peter Kriemler, um 9 Uhr das Band durchschnitten und das Warenhaus offiziell eröffnet. Am neuen Standort präsentiert Globus über 2'000 Marken und verspricht den Kundinnen und Kunden einen Hauch von Luxus und ein attraktives Einkaufserlebnis.Das Haus am Multertor wurde 1891 mitunter zum Zweck des Handels mit Textilien an diesem zentralen Ort erbaut. Die Architektur ist imposant. Heute markiert das Gebäude den wichtigen Eingang in den Bereich der Altstadt sowie der Fussgängerzone. Mit der heutigen Übergabe an Globus, wird dieses Haus wieder nahe seinem ursprünglichen Zweck zugeführt. Zwar ist es nicht mehr eine professionelle Börse mit Stickereien. Dennoch verkörpert Globus als führendes Unternehmen der Schweiz im Einzelhandel Nähe zu Textilien und Mode. "Der Ausblick auf eine langfristige Positionierung von Globus an diesem Standort, bildet ein wichtiges Fundament für eine attraktive Innenstadt und eine lebhafte Betriebsamkeit für die Bevölkerung. Die Umgestaltung des Gebäudes sowie die Einrichtung der Funktionen zum Betrieb eines Kaufhauses, war nur möglich mit dem grossen Einsatz von tollen Handwerkern in unserer Stadt und Umgebung. Auch die Zusammenarbeit mit den Behörden war intensiv und erspriesslich", so Peter Kriemler, VR-Präsident von Wildegg Immobilien AG St. Gallen.Ganz aktuell erwarten die Kundinnen und Kunden in den Fashion-Abteilungen die schönsten Styles für den Spätsommer - von angesagten Brands über junge, aufstrebende Labels bis hin zu zeitloser Eleganz. Ein Besuch lohnt sich, nicht zuletzt wegen der umfangreichen Schuh- und Accessoires-Abteilung, aber auch dem beeindruckenden Beauty-Bereich. Home & Lifestyle inspiriert mit ausgesuchtem Interior Design und Deko-Elementen, die jedes Zuhause aufwerten. Im obersten Stock trifft man auf ein breitgefächertes Kids-Sortiment. Die grosszügige Delikatessenabteilung sowie die Balik Kitchen im Untergeschoss und ein Restaurant im Erdgeschoss komplettieren das Angebot. Das Restaurant mit Café und Bar verfügt über einen eigenen Zugang und ist an sieben Tagen in der Woche durchgehend von 7 Uhr morgens bis Mitternacht geöffnet. Im Globus-eigenen Restaurant "Multertor" verführt Sternekoch, Tobias Funke, seine Gäste mit Neuinterpretationen aus Mutters Küche. "Wir möchten die Gäste begeistern und Emotionen wecken. Mit typischen Gerichten, die unsere Mütter für uns gekocht haben und die uns geprägt haben", erklärt Tobias Funke."Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kundinnen und Kunden nach der umfangreichen Renovierung im historischen Prachtbau, dem Multertor, ein attraktives Einkaufserlebnis bieten können, das keine Wünsche offenlässt - und dass wir für unser Restaurant im Erdgeschoss mit Tobias Funke einen renommierten Spitzenkoch gewinnen konnten", so Franco Savastano, CEO Globus.Über GlobusMit seiner langjährigen Tradition ist GLOBUS eine Ikone in der Schweiz. Seit fast 130 Jahren begeistern die Warenhäuser der Gruppe ihre Kundschaft mit einem erlesenen und qualitativ hochstehenden Warenangebot für einen gehobenen Lebensstil. Ergänzt wird das Angebot mit dem unvergleichlichen Service, für den GLOBUS und seine etwa 1'800 Mitarbeitenden bekannt sind. Diese erwirtschaften mit 9 Warenhäusern und ihrem Online-Kanal einen Jahresumsatz von mehr als 700 Millionen Schweizer Franken. Seit dem Frühjahr 2020 gehört GLOBUS zur führenden europäischen Luxuswarenhausgruppe, zu der einige der traditionsreichsten und erfolgreichsten Warenhäuser wie das Berliner KaDeWe, Rinascente in Italien, Illum in Dänemark und seit August 2022 auch die Selfridges Gruppe (Brown Thomas, Arnotts und De Bijenkorf) gehören. Eigentümer der Gruppe sind die österreichische SIGNA und die thailändische Central Group. Um GLOBUS in eine erfolgreiche Zukunft zu führen, investieren die Eigentümer in den nächsten Jahren CHF 300 Millionen in die Warenhäuser und die Marke GLOBUS.