Longaevus Technologies gibt nach bahnbrechenden präklinischen Ergebnissen bei 3 seiner Assets die Ausgliederung von Elastin Biosciences bekannt. Longaevus Technologies ist ein Company Builder, dessen Schwerpunkt auf der Langlebigkeit liegt und der einen umfassenden, auf mehreren Merkmalen basierenden Ansatz zur Umkehrung des Alterns verfolgt. Longaevus Technologies kombiniert das Fachwissen eines aus renommierten Wissenschaftlern von namhaften Universitäten und Organisationen, Akademikern und Industrieexperten bestehenden internationalen Teams, um das gemeinsame Ziel der Umkehrung des Alterungsprozesses zu erreichen.

Nachdem Elastin Biosciences, ein innovatives, aus Longaeuvus Technologies ausgegliedertes Biotech-Unternehmen, ein Jahr lang im Stealth-Modus war, hat es eine bahnbrechende Entdeckung in Bezug auf den Zusammenhang zwischen Elastin und Gesundheit vorgestellt. Elastin Biosciences hat mit seinem aus dem leitenden Wissenschaftler Alexey Moskalev, dem Forschungsdirektor Alexander Fedintsev und dem CEO Sherif Idriss bestehenden Kernteam erfolgreich Experimente in Oxford durchgeführt und drei neuartige Wirkstoffkombinationen identifiziert, die den Elastinabbau hemmen und die Speicherung von Elastin fördern, was zu einer 5-fachen Steigerung der Elastinexpression führt und die Elastizität der Aorta bei gealterten Mäusen in-vivo verbessert. Derzeit befinden sich 3 weitere Unternehmen von Longaevus Technologies im Stealth-Modus.

Diese bahnbrechende Forschungsarbeit verspricht, Lösungen für Menschen bereitzustellen, die unter Erkrankungen im Zusammenhang mit Elastinmangel leiden, und birgt zudem das Potenzial, eine gesunde Langlebigkeit erheblich zu begünstigen. Diese Entwicklung, die derzeit vom präklinischen Konzeptnachweis in die Phase vor der Zulassung übergeht, verdeutlicht das Engagement und den Willen des Unternehmens, Pionierarbeit im Bereich der regenerativen Medizin zu leisten. Als Bestätigung für die Bedeutung und das Potenzial dieser Forschungsarbeit hat sich Elastin Biosciences eine erste Finanzierung in Höhe von 2,5 Millionen gesichert. Dank dieser Unterstützung kann das Unternehmen nun eine Serie A-Finanzierungsrunde starten, um seine Mission und seine Forschungsvorhaben weiter voranzutreiben.

Der Abbau von Elastin, der mit einer ganzen Reihe von Gesundheitsproblemen und dem natürlichen Alterungsprozess in Verbindung steht, beschäftigt die medizinische Fachwelt schon lange. Der Durchbruch von Elastin Biosciences gibt nicht nur denjenigen neue Hoffnung, die direkt von Elastinmangel betroffen sind, sondern ebnet auch den Weg für innovative Behandlungen, die die allgemeine Gesundheit und Langlebigkeit fördern.

Elastin Biosciences ist nun bereit, bedeutende Fortschritte in der regenerativen Medizin zu erzielen und eine neue Ära der Behandlungslösungen und des gesunden Alterns einzuleiten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

