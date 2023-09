DJ MÄRKTE USA/Anfangsgewinne bröckeln ab - Dell haussieren

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Nach kleinen Gewinnen zum Start tendieren die US-Indizes zur New Yorker Mittagszeit am Freitag etwas leichter. Marktteilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen. Dazu dürften einige Akteure, wie häufig zu beobachten, Positionen glattstellen, weil wegen eines Feiertags am Montag in den USA ein verlängertes Wochenende bevorsteht.

Der Dow-Jones-Index liegt wenig verändert bei 34.724 Punkten. Der Der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes geben um bis zu 0,4 Prozent nach.

Die vor Handelsbeginn gemeldeten US-Arbeitsmarktdaten für August lindern die Zinserhöhungsängste weiter. Zwar wurden mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet, doch wurden die für Juli und Juni vorläufig gemeldeten Zahlen zugleich merklich nach unten revidiert. Dazu stieg wider Erwarten die Arbeitslosenquote und die Stundenlöhne erhöhten sich weniger als angenommen. Insgesamt untermauern die Daten, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt abkühlt, was auch den Inflationsdruck lindern dürfte. Damit lässt auch der Druck auf die US-Notenbank zu weiteren Zinserhöhungen nach.

Am US-Zinsterminmarkt sind die Wahrscheinlichkeiten für eine Zinserhöhung im September wie auch im November weiter gesunken.

Dass am Anleihemarkt die Renditen nach einem anfänglichen weiteren Rückgang inzwischen deutlich steigen, werten Marktteilnehmer zum einen als eine Gegenreaktion, nachdem sie an den Vortagen deutlich gesunken waren. Einige Teilnehmer verweisen aber auch auf den nach dem Handelsstart gemeldeten ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende US-Gewerbe. Er ist im August stärker gestiegen als erwartet. Allerdings liegt er weiter im Schrumpfung anzeigenden Bereich. Wieder andere Akteure sehen hinter den steigenden Marktzinsen einen Kommentar von Cleveland-Fed-Präsidentin Loretta Mester. Sie sagte, dass trotz einiger Fortschritte die Inflation zu hoch bleibe.

Der Dollar zieht mit den Zinsen deutlich an, der Euro fällt von rund 1,0850 auf 1,0788 Dollar. Der Dollarindex steigt um 0,5 Prozent.

Dell und Nutanix mit Kurssprüngen nach starken Zahlen

Am Aktienmarkt schießen Dell um 23 Prozent nach oben. Der Umsatz des Computerbauers ist im zweiten Quartal zwar um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken, fiel aber dennoch mit 22,9 Milliarden Dollar deutlich über der Konsenserwartung von 20,9 Milliarden aus. Auch der bereinigte Gewinn fiel viel besser aus als Analysten geschätzt hatten. Erst am Vortag hatte der Chef des Chipriesen Intel (+2,8%) von einem starken PC-Markt gesprochen.

Broadcom haben nach einem festen Start ins Minus gedreht, sie verlieren 6,2 Prozent. Das Halbleiter- und Softwareunternehmen hat für das dritte Geschäftsquartal zwar über den Erwartungen liegende Zahlen vorgelegt, der Ausblick fiel aber nur im Rahmen der Markterwartungen aus.

Einen Satz von 14,5 Prozent machen Nutanix. Neben starken Zahlen zum vierten Geschäftsquartal wird bei dem Cloud-Experten ein geplanter Aktienrückkauf positiv aufgenommen. Nach einem überraschend starken zweiten Quartal traut sich Lululemon im laufenden Geschäftsjahr nun mehr zu. Die Aktie des Anbieters von Sportbekleidung verbessert sich um 5,2 Prozent.

Klares Schlusslicht im Dow sind Walgreens Boots Alliance. Der Kurs knickt um über 5 Prozent ein, nachdem die Chefin der größten US-Apothekenkette ihren Posten aufgegeben hat und zurückgetreten ist.

Amgen liegen unverändert, während Horizon Therapeutics 2,4 Prozent gewinnen. Die US-Handelsbehörde hat sich mit dem Biotechnologiekonzern im Streit um die 27,8 Milliarden Dollar schwere Übernahme des irischen Pharmakonzerns Horizon Therapeutics auf einen Vergleich geeinigt.

Ölpreise steigen erneut

Die Ölpreise steigen bereits den siebten Tag in Folge, aktuell um rund 1,5 Prozent. Jüngster Treiber ist die Spekulation, dass wichtige Mitgliedsländer der Opec+ ihre Fördermengen noch stärker kürzen könnten. Der stellvertretende russische Ministerpräsident sagte auf einer Konferenz, sein Land habe sich mit anderen Opec+-Mitgliedern darauf geeinigt, die Ölexporte weiter zu verringern.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.741,92 +0,1% 20,01 +4,8% S&P-500 4.504,63 -0,1% -3,03 +17,3% Nasdaq-Comp. 13.997,07 -0,3% -37,90 +33,7% Nasdaq-100 15.444,61 -0,4% -56,46 +41,2% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,88 +1,6 4,87 46,3 5 Jahre 4,32 +7,0 4,25 31,7 7 Jahre 4,28 +7,1 4,21 30,9 10 Jahre 4,20 +9,1 4,11 32,0 30 Jahre 4,30 +8,6 4,21 32,9 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:39 Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0786 -0,5% 1,0836 1,0847 +0,8% EUR/JPY 157,75 -0,0% 157,74 157,98 +12,4% EUR/CHF 0,9554 -0,2% 0,9572 0,9592 -3,5% EUR/GBP 0,8565 +0,1% 0,8568 0,8560 -3,2% USD/JPY 146,25 +0,5% 145,57 145,65 +11,5% GBP/USD 1,2592 -0,6% 1,2648 1,2670 +4,1% USD/CNH (Offshore) 7,2725 -0,0% 7,2677 7,2805 +5,0% Bitcoin BTC/USD 25.781,01 -0,8% 25.978,75 27.148,55 +55,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,12 83,63 +1,8% +1,49 +8,7% Brent/ICE 88,15 86,83 +1,5% +1,32 +7,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,98 35,03 +5,6% +1,95 -56,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.939,20 1.940,21 -0,1% -1,02 +6,3% Silber (Spot) 24,24 24,43 -0,7% -0,18 +1,2% Platin (Spot) 968,90 972,38 -0,4% -3,48 -9,3% Kupfer-Future 3,84 3,79 +1,1% +0,04 +0,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags ===

