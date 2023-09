DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Feiertages Labor Day geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:35 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.282,64 -0,3% +12,9% Stoxx50 3.967,72 +0,1% +8,7% DAX 15.840,34 -0,7% +13,8% FTSE 7.464,54 +0,3% -0,2% CAC 7.296,77 -0,3% +12,7% DJIA 34.783,37 +0,2% +4,9% S&P-500 4.510,57 +0,1% +17,5% Nasdaq-Comp. 14.017,30 -0,1% +33,9% Nasdaq-100 15.471,36 -0,2% +41,4% Nikkei-225 32.710,62 +0,3% +25,4% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 132,31 -84 *bezogen auf Schlusskurs des Vortages

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 85,26 83,63 +1,9% +1,63 +8,9% Brent/ICE 88,32 86,83 +1,7% +1,49 +7,6% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 36,93 35,03 +5,4% +1,90 -56,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.938,66 1.940,21 -0,1% -1,55 +6,3% Silber (Spot) 24,25 24,43 -0,7% -0,18 +1,2% Platin (Spot) 968,33 972,38 -0,4% -4,05 -9,3% Kupfer-Future 3,83 3,79 +0,9% +0,04 +0,3% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise steigen bereits den siebten Tag in Folge. Jüngster Treiber ist die Spekulation, dass wichtige Mitgliedsländer der Opec+ ihre Fördermengen noch stärker kürzen könnten. Der stellvertretende russische Ministerpräsident sagte auf einer Konferenz, sein Land habe sich mit anderen Opec+-Mitgliedern darauf geeinigt, die Ölexporte weiter zu verringern.

FINANZMARKT USA

Etwas leichter - Marktteilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen. Dazu dürften einige Akteure Positionen glattstellen, weil wegen eines Feiertags am Montag in den USA ein verlängertes Wochenende bevorsteht. Die US-Arbeitsmarktdaten für August lindern die Zinserhöhungsängste weiter. Zwar wurden mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet, doch wurden die für Juli und Juni vorläufig gemeldeten Zahlen zugleich merklich nach unten revidiert. Dazu stieg wider Erwarten die Arbeitslosenquote und die Stundenlöhne erhöhten sich weniger als angenommen. Insgesamt untermauern die Daten, dass sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt abkühlt, was auch den Inflationsdruck lindern dürfte. Damit lässt auch der Druck auf die US-Notenbank zu weiteren Zinserhöhungen nach. Am US-Zinsterminmarkt sind die Wahrscheinlichkeiten für eine Zinserhöhung im September wie auch im November weiter gesunken. Dass am Anleihemarkt die Renditen nach einem anfänglichen weiteren Rückgang inzwischen deutlich steigen, werten Marktteilnehmer zum einen als eine Gegenreaktion, nachdem sie an den Vortagen deutlich gesunken waren. Einige Teilnehmer verweisen aber auch auf den stärker als erwartet gestiegenen ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende US-Gewerbe. Wieder andere Akteure sehen hinter den steigenden Marktzinsen einen Kommentar von Cleveland-Fed-Präsidentin Loretta Mester. Sie sagte, dass trotz einiger Fortschritte die Inflation zu hoch bleibe. Am Aktienmarkt schießen Dell nach Vorlage überraschend guter Zahlen um 23 Prozent nach oben. Broadcom (-6,2%) hat für das dritte Geschäftsquartal zwar über den Erwartungen liegende Zahlen vorgelegt, der Ausblick fiel aber nur im Rahmen der Markterwartungen aus. Einen Satz von 14,5 Prozent machen Nutanix. Neben starken Zahlen zum vierten Geschäftsquartal wird bei dem Cloud-Experten ein geplanter Aktienrückkauf positiv aufgenommen. Nach einem überraschend starken zweiten Quartal traut sich Lululemon (+5,2%) im laufenden Geschäftsjahr nun mehr zu. Walgreens Boots Alliance knicken um über 5 Prozent ein, nachdem die Chefin der größten US-Apothekenkette ihren Posten aufgegeben hat und zurückgetreten ist. Amgen liegen unverändert, während Horizon Therapeutics 2,4 Prozent gewinnen. Die US-Handelsbehörde hat sich mit dem Biotechnologiekonzern im Streit um die Übernahme des irischen Pharmakonzerns Horizon Therapeutics auf einen Vergleich geeinigt.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas leichter - Während viele Indizes von starken Ölwerten gestützt wurden, litt der DAX unter dem Einbruch der Autowerte, die im Index hoch gewichtet sind. Eine düstere Studie der UBS zu VW weckte Sorgen, die deutschen Hersteller könnten den Anschluss in China verloren haben. Die mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktdaten lösten Gewinnmitnahmen am stark vorausgeeilten Anleihemarkt aus. Bei Analysten und Volkswirten überwog unter dem Strich aber eine positive Interpretation. Stützend wirkte zudem ein Bündel an Konjunkturmaßnahmen in China. Dazu erholte sich mit dem Caixin-PMI auch der wichtigste Einkaufsmanager-Index der chinesischen Industrie. VW-Aktien brachen um 4,2 Prozent ein. Der Sektor-Index in Europa stellte mit 2,6 Prozent die mit Abstand schwächste Branche dar. Die UBS hat VW auf "Sell" heruntergestuft und sieht den Autobauer als Hauptverlierer der Expansion von Chinas Autoherstellern. Porsche-Holding folgten als VW-Großaktionär mit einem Minus von 2,2 Prozent, die Aktien der Porsche AG mit 3,6 Prozent. Auch die Stimmung bei BMW und Mercedes litt unter den negativen Aussichten; ihre Aktien verloren um 3,1 und 2,5 Prozent. Renault fielen sogar um 6,3 Prozent. Sie wurden ebenfalls von der UBS auf "Sell" gestuft. Aurubis verloren 6,1 Prozent. Der Verlust durch Metall-Diebstahl ist so hoch, dass die Prognose ausgesetzt werden muss. Umgekehrt hob Fielmann (+8,7%) die Prognosen an, nachdem die Optiker-Kette den Erwerb des US-Augenoptiker SVS Vision abgeschlossen hatte. Ihr Branchen-Index der Ölwerte stellte mit 1,9 Prozent Plus den unangefochtenen Gewinner dar. Hier stützten neben der Hoffnung auf eine Belebung der chinesischen Nachfrage der Anstieg des Ölpreises. BP legten um 2,6 Prozent zu, Totalenergies und Shell um je 1,4 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:39 Do, 17:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0785 -0,5% 1,0836 1,0847 +0,8% EUR/JPY 157,68 -0,1% 157,74 157,98 +12,3% EUR/CHF 0,9553 -0,2% 0,9572 0,9592 -3,5% EUR/GBP 0,8571 +0,2% 0,8568 0,8560 -3,2% USD/JPY 146,19 +0,4% 145,57 145,65 +11,5% GBP/USD 1,2586 -0,7% 1,2648 1,2670 +4,1% USD/CNH (Offshore) 7,2683 -0,1% 7,2677 7,2805 +4,9% Bitcoin BTC/USD 25.880,20 -0,5% 25.978,75 27.148,55 +55,9%

Der Dollar zieht mit den Zinsen deutlich an, der Euro fällt von rund 1,0850 auf etwa 1,0785 Dollar. Der Dollarindex steigt um 0,5 Prozent.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die Aktienmärkte in Ostasien haben am Freitag mehrheitlich mit leichten Aufschlägen geschlossen. Etwas gestützt wurde das Sentiment von Konjunkturmaßnahmen Pekings, unter anderem zur Rettung des angeschlagenen Immobiliensektors. Der Aktienmarkt in Sydney gab dagegen moderat nach. An der Börse in Hongkong wurde wegen eines Taifuns nicht gehandelt. Im chinesischen Immobiliensektor stieg die Aktie von Poly Developments um 1,9 Prozent, China Vanke gewannen 3,0 Prozent. Die Aktivität im chinesischen Industriesektor hat sich im August derweil unerwartet verbessert. Der von Caixin und S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 51,0 Punkte von 49,2 im Vormonat. Der offizielle Einkaufsmanagerindex für die Industrie war im August auf 49,7 (Vormonat: 49,3) Punkte gestiegen. In Südkorea wurde das Sentiment auch von besser als erwartet ausgefallenen Handelsdaten für August gestützt. Die Aktie des Schwergewichts Samsung Electronics machte einen Kurssprung um 6,1 Prozent nach oben, angetrieben von der Entwicklung eines neuen Speicherchips. Die Titel des Kosmetik-Herstellers LG H&H legten um 4,3 Prozent zu. Der Markt rechne mit der Rückkehr chinesischer Kunden, nachdem Peking die Reisebeschränkungen gelockert habe, hieß es.

aus Midday Briefing übernehmen

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

AMGEN

Die US-Handelsbehörde FTC hat sich mit dem Biotechnologiekonzern Amgen im Streit um die 27,8 Milliarden Dollar schwere Übernahme des irischen Pharmakonzerns Horizon Therapeutics auf einen Vergleich geeinigt. Mit der Einigung werden auch die Kartellklagen von sechs US-Bundesstaaten abgewiesen, die sich im Mai der FTC angeschlossen hatten, um die Übernahme zu blockieren.

CHRISTIE'S

hat den zweiten Teil einer umstrittenen Versteigerung von Schmuck der österreichischen Milliardenerbin Heidi Horten abgesagt. Die öffentlichen Reaktionen auf den ersten Teil der Auktion hätten das Auktionshaus "betroffen gemacht", erklärte Christie's. Daher werde die Auktion nicht wie bislang geplant im November fortgesetzt.

SHELL

verkauft sein Heim-Energiegeschäft in Großbritannien und Deutschland an die britische Octopus Energy für eine nicht genannte Summe. Der Verkauf wird vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung voraussichtlich im vierten Quartal des Jahres abgeschlossen sein. Im Juni hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass es sich aus dem Privatkundengeschäft in Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland zurückziehen wird, wobei der Verkaufsprozess bereits angelaufen ist.

SUPERDRY

hat verspätet ihren Jahresabschluss präsentiert, nachdem der Börsenhandel wegen der Verzögerung bereits ausgesetzt worden war. Dabei legte die britische Bekleidungsmarke rote Zahlen vor: Im Ende April zu Ende gegangenen Geschäftsjahr machte Superdry einen Nettoverlust von 148,1 Millionen Pfund (166 Millionen Euro) - im Vorjahreszeitraum stand unter dem Strich noch ein Gewinn von 22,4 Millionen Pfund.

WALGREENS

Rosalind Brewer, die Chefin der größten US-Apothekenkette Walgreens Boots Alliance gibt nach weniger als drei Jahren im Amt ihren Posten auf. Walgreens teilte mit, Brewer sei am Donnerstag als CEO und Mitglied im Board zurückgetreten. Die frühere Starbucks-Managerin hatte die Führung von Walgreens 2021 übernommen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2023 12:36 ET (16:36 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.