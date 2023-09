Der Palladiumpreis befindet sich in einem anhaltenden Bärenmarkt mit unsicheren Perspektiven. Trotzdem bietet die technische Analyse spannende Einblicke in Unterstützungs- und Widerstandszonen. Investoren stehen vor der Herausforderung, die negativen Indikatoren zu berücksichtigen und mögliche Chancen gegen die inhärenten Risiken abzuwägen, während Palladium durch unruhige Gewässer navigiert.Es ist bemerkenswert, dass der Kurs von Palladium (TVC:PALLADIUM) in der jüngsten Vergangenheit nahe den Tiefstständen des Jahres tendiert. Wir ...

