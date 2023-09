The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.09.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.09.2023



ISIN Name

CA60254M3066 MIND CURE HEALTH INC.

AU000000TRY7 TROY RESOURCES LTD.

DE000A111338 NIKON SLM SOL. INH O.N.

GB00BMGNJ218 GREEN.SPORTS 20/25

GG00BTC2K735 AXIOM EUR.FIN.DEBT FD

US83548R2040 SONNET BIOTH.H.I.DL-,0001