DJ Großaktionär Kühne stockt bei Brenntag auf 10 Prozent auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Der milliardenschwere Unternehmer Klaus-Michael Kühne hat seine Beteiligung an Brenntag weiter aufgestockt. Wie aus einer Pflichtmitteilung des DAX-Konzerns hervorgeht, hält Kühne über seine Kühne Holding AG nun 10 Prozent an dem Chemikalienhändler. Im April hatte Kühne seine Beteiligung an Brenntag von gut 3 auf 5,18 Prozent erhöht.

Der Milliardär ist außerdem Großaktionär der Lufthansa Group.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 01, 2023 14:38 ET (18:38 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.