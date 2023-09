Rivian Automotive, Inc. (NASDAQ: RIVN) gab heute die Ernennung von Dr. Kjell Gruner zum Chief Commercial Officer und President, Business Growth, bekannt. Gruner wechselt von Porsche Cars North America, Inc. (PCNA), wo er zuletzt als President und CEO tätig war, zu Rivian. Gruner beginnt heute bei Rivian und ist direkt dem Rivian-Gründer und CEO RJ Scaringe unterstellt. Bei Rivian wird Gruner den kaufmännischen Bereich, einschließlich Vertrieb, Marketing, Kundenbetreuung, Lieferung, Service und Fuhrpark, leiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230901441539/de/

Rivian appoints Dr. Kjell Gruner as Chief Commercial Officer and President, Business Growth (Photo: Business Wire)

Dr. Kjell Gruner blickt auf 25 Jahre Automobilerfahrung zurück, die er sowohl bei Porsche als auch bei Daimler/Mercedes-Benz gesammelt hat. Bevor er zu PCNA kam, war Gruner Global Vice President Marketing und Chief Marketing Officer bei Porsche, wo er die Entwicklung der globalen Marke Porsche, des Marketings und der Produkte leitete. Gruner war außerdem mehr als sechs Jahre bei Daimler als Leiter der Strategieabteilung von Mercedes-Benz Cars tätig und arbeitete zwei Jahre bei der Boston Consulting Group.

Gruner ist Mitglied des Vorstands des Elektromotorradherstellers Livewire, der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer des Südens der Vereinigten Staaten, Inc. und der Handelskammer von Metro Atlanta sowie Mitglied des Kuratoriums des Woodruff Arts Center.

RJ Scaringe, Gründer und CEO, Rivian, erklärte:

"Wir heißen Kjell im Rivian-Team als Chief Commercial Officer und President, Business Growth, herzlich willkommen. Wir werden uns auf Kjells Talent und Erfahrung verlassen, wenn wir uns für das Wachstum im In- und Ausland, die Einführung einer neuen Plattform in R2 in einem neuen Werk und den weiteren Erfolg unserer Nutzfahrzeugsparte positionieren. Ich freue mich auf eine enge Zusammenarbeit bei der Bewältigung dieser nächsten großen Herausforderung."

Dr. Kjell Gruner, Chief Commercial Officer und President, Business Growth, Rivian, sagte:

"Ich freue mich, dem Unternehmen zu diesem wichtigen Zeitpunkt in der Erfolgsgeschichte von Rivian beizutreten. Rivian hat eine außergewöhnliche Marke aufgebaut, deren Herzstück zwei unglaubliche Fahrzeuge für Privatkunden, der R1T und der R1S, sowie kategoriedefinierende Nutzfahrzeuge sind. Während wir eine starke Marke aufbauen, freue ich mich darauf, neue Märkte zu erschließen, neue Partnerschaften und Kundenerfahrungen aufzubauen und mit unserer Community in Kontakt zu treten, während wir eine klare und konsistente Strategie für die Zukunft verfolgen."

Über Rivian:

Rivian (NASDAQ: RIVN) existiert, um Produkte und Dienstleistungen zu schaffen, die unserem Planeten den Wechsel zu kohlenstoffneutralen Lösungen für Energie und Transport ermöglichen. Rivian konzipiert, entwickelt und produziert kategoriedefinierende Elektrofahrzeuge und Accessoires und verkauft diese direkt an private und gewerbliche Kunden. Rivian ergänzt seine Fahrzeuge durch eine Fülle eigens entwickelter Mehrwertservices, die den gesamten Lebenszyklus des Fahrzeugs betreffen und die Beziehungen des Unternehmens zu seinen Kunden vertiefen. Weitere Informationen zum Unternehmen, zu Produkten und Karrieremöglichkeiten finden Sie unter www.rivian.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230901441539/de/

Contacts:

Harry Porter media@rivian.com