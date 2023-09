Der Meta-Konzern erwägt laut einem Medienbericht der New York Times, in Europa kostenpflichtige Abo-Versionen von Facebook und Instagram ohne Werbung einzuführen. Das wäre die grundsätzlichste Abkehr vom eigenen Geschäftsmodell, das bisher vorsah, dass alle Dienste für den Nutzer kostenlos anzubieten.Daneben werde man die Dienste auch weiterhin gratis mit Werbeanzeigen nutzen können, schrieb die "New York Times" am Freitag unter Berufung auf informierte Personen. Meta wollte den Bericht nicht kommentieren. ...

