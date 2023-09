LISSABON, Portugal, Sept. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SOMAÍ Pharmaceuticals Unipessoal LDA (das "Unternehmen" oder "SOMAÍ"), der größte europäische Hersteller pharmazeutischer Cannabisprodukte, gibt bekannt, dass er von der portugiesischen Gesundheitsbehörde INFRAMED die Zulassung für seine Anlage in Lissabon, Portugal, erhalten hat (Zulassungsnummer 42/V01 vom 25.08.2023). Diese Zulassung erlaubt es dem Unternehmen, medizinische Cannabisprodukte herzustellen, zu importieren und in zahlreiche globale Märkte zu exportieren, und stellt für das Unternehmen einen bedeutenden Schritt in Richtung Umsatzgenerierung dar. Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es erfolgreich neues Kapital in Höhe von 5 Millionen Euro zur Finanzierung seiner ehrgeizigen Wachstumspläne aufgenommen hat.



Mit dieser INFRAMED-Zulassung erhält das Unternehmen ein GMP-Zertifikat Teil I und Teil II, so dass es seinen Plan umsetzen kann, eigene Vertriebskanäle in Australien und Deutschland zu besitzen, Vertriebspartnerschaften in acht weiteren Ländern einzugehen und gleichzeitig eine umfassende Marke für medizinische Cannabisprodukte zu entwickeln. SOMAÍ verfolgt das Ziel, eine einzigartige Marke zu sein, die alle Anforderungen von Ärzten und Patienten durch verschiedene Verabreichungssysteme und neuartige Formulierungen erfüllt.

Michael Sassano, Gründer und CEO von SOMAÍ: "Wir haben im November 2021 mit dem Bau begonnen. 12 Monate später haben wir nach der Erstinspektion die Produktion aufgenommen. Indem wir jetzt das vollständige GMP-Zertifikat Teil I und Teil II erhalten haben, haben wir bewiesen, dass es möglich ist, in weniger als zwei Jahren pharmazeutische Produkte auf den Markt zu bringen. Darüber hinaus werden nicht nur unsere seit Jahresbeginn fertig gestellten Produkte kontinuierlich auf den Markt gebracht, sondern wir arbeiten auch weiterhin an einer kompletten Produktreihe der nächsten Generation, die auf den zukünftigen Anforderungen der Patienten basiert."

Anton Nakhodkin, Vorstandsmitglied und Managing Director: "Unser Fokus verlagert sich von der Entwicklung hin zu umfassender Vermarktung und Wachstum, indem wir alle derzeitigen Hauptmärkte bedienen und kleinere und neue Märkte darauf vorbereiten, sich für medizinisches Cannabis zu öffnen. Die Geschäftsleitung hat alle Ziele erreicht und übertroffen und sich weitere 5 Millionen Euro an neuen Investitionen für den Aufbau eines internationalen Vertriebsnetzes gesichert."

SOMAÍ ist nach wie vor äußerst zuversichtlich, dass der Markt für medizinische Cannabisprodukte in fertiger Darreichungsform ein enormes Potenzial hat. Mit der größten Produktpalette investiert SOMAÍ in diese Zukunft, und das Unternehmen verzeichnet bereits jetzt eine globale Nachfrage und weltweites Interesse an seinen Produkten, sowohl auf den bestehenden als auch auf neuen Märkten.

Über SOMAÍ Pharmaceuticals Ltd.

SOMAÍ Pharmaceuticals LTD ist ein europäisches Pharma- und Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Herstellung in Lissabon, Portugal, und den weltweiten Vertrieb von EU-GMP-zertifizierten cannabinoidhaltigen Arzneimitteln konzentriert. SOMAÍ legt den Schwerpunkt auf wissenschaftliche pharmakologische Anwendungen mit EU-GMP-Standards, um Präparate für das Endocannabinoid-System zu liefern. SOMAÍ betreibt die größte und fortschrittlichste Cannabinoid-Produktionsanlage in der EU, die Arzneimittel und registrierte pharmazeutische Wirkstoffe herstellt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website (https://somaipharma.eu/) von SOMAÍ.

Geschäftlicher Ansprechpartner:

George Bellow

Chief Operational Officer

hello@somaipharma.eu (mailto:hello@somaipharma.eu)

Pressekontakt:

Nataliia Garnina

Marketing Manager

ng@somaipharma.eu (mailto:ng@somaipharma.eu)

