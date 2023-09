Berlin (ots/PRNewswire) -Das globale Unternehmen für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte Hisense hat bekannt gegeben, dass es die UEFA EURO 2024 als globaler Sponsor unterstützen wird. Dies ist die dritte Fußball-Europameisterschaft in Folge, die Hisense als Sponsor unterstützt, nachdem das Unternehmen bereits bei den beiden vorangegangenen Ausgaben Partner war und erfolgreich den FIFA World Cup 2022 gesponsert hat. Hisense erhält im Rahmen der Vereinbarung auch die Sponsorenrechte für die UEFA-Europa-Qualifikationsspiele 2023-2024 und 2025-2026, das Finale der UEFA Nations League 2025, die UEFA U21 EURO 2025, die Finalissima 2024 und die UEFA-Futsal-Europameisterschaft 2026.Guy-Laurent Epstein, Marketing-Direktor der UEFA, begrüßte die Verlängerung der Partnerschaft mit Hisense: "Ich bin begeistert, dass Hisense sein Engagement für den europäischen Fußball als offizieller Partner der UEFA EURO 2024 erneuert, die unsere dritte gemeinsame Fußball-Europameisterschaft in Folge sein wird. Die Technologien des Unternehmens tragen dazu bei, den Fußball für Fans auf der ganzen Welt zugänglicher und unterhaltsamer zu machen."Das Sportmarketing ist nach wie vor ein Schlüsselelement für das globale Wachstum von Hisense und den Aufbau der Markenbekanntheit auf der ganzen Welt. Die Bekanntheit der Marke Hisense hat sich in den letzten fünf Jahren im Ausland fast verdoppelt.Bei der Ankündigung des bevorstehenden Sponsorings für die UEFA EURO 2024 erklärte Fisher Yu, President der Hisense Group Holdings Co., Ltd. in einer Grundsatzrede auf der IFA 2023: "Hisense ist in der Lage, durch unser Sportsponsoring mit Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten, was eine großartige Möglichkeit ist, Vertrauen in unsere Marke aufzubauen. Um den globalen Markenaufbau fortzusetzen, wird Hisense den Fans auf der ganzen Welt mit seiner innovativen Bildqualitätstechnologie ein unvergleichliches Fernseherlebnis bei der UEFA EURO 2024 bieten."Vom energiesparenden Laser-TV bis hin zu globalen Umweltschutzinitiativen investiert Hisense in Innovationen und bietet den Verbraucherinnen und Verbrauchern umweltfreundlichere Produkte für ein gesundes Leben.Im Laufe der Jahre hat Hisense immer wieder versucht, mit Verbraucherinnen und Verbrauchern auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten, unabhängig davon, wo sie leben oder welche Sprache sie sprechen, um die individuellen Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer besser zu verstehen und zu erfüllen und so die Qualität und das Erlebnis des täglichen Lebens zu verbessern.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2199498/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2199786/2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2199787/3.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/aller-guten-dinge-sind-drei-hisense-verlangert-die-strategische-partnerschaft-mit-der-uefa-und-sponsert-die-euro-2024-301916266.htmlPressekontakt:Patrick Chen,patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5593562