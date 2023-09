DJ Evonik bereitet Kurzarbeit für 2 Anlagen vor; Absorber-Verkauf kommt voran

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Spezialchemiekonzern Evonik bereitet Kurzarbeit für zwei seiner Anlagen vor.

"Wir haben derzeit zwei kleine Anlagen, an denen insgesamt eine niedrige zweistellige Zahl an Mitarbeitern in Kurzarbeit gehen soll, weil es an Nachfrage für diese spezifischen Produkte mangelt. Das kann je nach Entwicklung auch mehr werden, sagte Evonik-Chef Christian Kullmann der Rheinischen Post.

Anders als der Konkurrent Lanxess in Krefeld wolle Evonik aber keine Betriebe schließen. Auch betriebsbedingte Kündigungen bleiben bei Evonik ausgeschlossen, das sei bis 2032 festgeschrieben.

Der Verkauf des Geschäfts mit Superabsorbern, die dafür sorgen, dass Babywindeln trocken bleiben, und zu dem auch Anlagen in Krefeld gehören, kommt voran. "Wir haben eine Reihe von Angeboten erhalten und sind mitten im Verkaufsprozess. Wir sind zuversichtlich, dass wir den Verkauf in diesem Jahr abschließen können", sagte Kullmann.

Zugleich stellt er das Sponsoring bei Borussia Dortmund auf den Prüfstand: "International hilft uns das Sponsoring weiter. Die Sponsor-Verträge mit dem BVB laufen noch bis 2025, dann werden wir entscheiden, wie es weitergeht."

