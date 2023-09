Aktien Wochenrückblick - Aktien im Bullenmodus? Bis Freitag versuchte der Markt in Richtung 16.000er Marke im DAX vorzustossen. Infaltionszahlen Euro-Raum passten nicht ganz dazu. Und am Freitag Nachmittag lieferten die US-Zahlen gegenläufige Signale: Mehr Jobs geschaffen, als erwartet. Aber gleichzeitig höchste Arbeitslosenquote seit eineinhalb Jahren. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich von 3,5 % im Vormonat auf 3,8 %, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte.Gerechnet hatte man im Schnitt mit einer Quote von 3,5 %. Während am Freitag letztendlich die Kurse unter die Räder ...

