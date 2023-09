Die internationalen Finanzmärkte blicken weiterhin mit ganz besonders großem Interesse auf die Konjunkturentwicklung in den USA. Vor allem in der Industrie hatten sich in der letzten Zeit gewisse Bremsspuren gezeigt. Die aktuellen Zahlen zur Entwicklung des ISM PMI Manufacturing deuten auf keine wirklich nachhaltigen Besserungstendenzen hin. Im August ...

Den vollständigen Artikel lesen ...