Kalenderwoche 35 am KMU-Anleihemarkt - gute Halbjahreszahlen und eine weitere Neuemission. Nach dem die Katjes International GmbH & Co. KG in der letzten Woche das Emissionsgeschehen (neue 110 Mio. Euro-Anleihe) am KMU-Markt nach der Sommerpause eröffnet hat, zieht die Deutsche Rohstoff AG in dieser Woche mit einer neuen fünfjährigen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3510K1) mit einem Volumen von bis zu 100 Mio. Euro nach. Es ist bereits die vierte Unternehmensanleihe der Deutsche Rohstoff AG. Der jährliche Zinskupon des neuen Bonds liegt bei 7,50% p.a. Neben einem öffentlichen Angebot ab einer Mindestanlagesumme von 1.000 Euro gibt es auch ein Umtauschangebot an Anleger der Deutsche Rohstoff-Anleihe 2019/24 sowie eine Privatplatzierung bei institutionellen Investoren. Der Emissionserlös soll vorrangig zur Refinanzierung der bestehende Anleihe 2019/24 dienen. Das öffentliche Angebot läuft vom 4. bis 25. September 2023, die Umtauschphase hat indes bereits begonnen.

In dieser Woche gab es auch Neuigkeiten zum Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS "in Liquidation", so berichtet der Anleger-Vertreter Dr. Wolfgang Schirp, dass erste Schritte zur Stabilisierung des Fonds ergriffen wurden ...

