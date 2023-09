Schon seit einer ganzen Weile konzentriert sich PayPal mehr und mehr auf den Kryptosektor und unterstreicht dies nun mit einer neuen Partnerschaft mit Coinbase. Dort können britische und deutsche Nutzer ab sofort Bitcoin und Co via PayPal bezahlen, worin die beteiligten Unternehmen natürlich einen großen Fortschritt sehen. An der Börse wird das Thema aber mit eher wenig Begeisterung zur Kenntnis genommen.Anzeige:Coinbase spricht bei der Zusammenarbeit von einem wichtigen Schritt für die "Mission der wirtschaftlichen Freiheit", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...