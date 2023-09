Blackstone Group und Airbnb haben kursbewegende Neuigkeiten zu bieten. S&P Dow Jones Indices teilte das Ergebnis seiner quartalsmäßigen Überprüfungen zur Indexzusammensetzung mit und danach werden Airbnb und Blackstone in den S&P 500 Index aufgenommen. Blackstone wird Lincoln National ersetzen, die ebenso in den SmallCap 600 absteigt, wie Newell Brands, dessen Platz im S&P 500 Airbnb übernehmen wird.Für beide Unternehmen sind das gute Nachrichten, den die Zugehörigkeit in den weltweit viel beachteten S&P 500 Index bringt Aufmerksamkeit und eine erhöhte Reputation. Zudem wird sich die Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...