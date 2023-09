Burglengenfeld (ots) -Mehr als 200 Delegierte folgten der Einladung der Deutschen Jugendfeuerwehr (DJF) zur Delegiertenversammlung im Rahmen des DJF-Tages 2023 in Burglengenfeld (Bayern). 57 Prozent der Delegierten waren unter 27 Jahre alt und bestätigten Bundesjugendleiter Christian Patzelt in seiner Aussage, dass insbesondere die jungen Mitglieder in der DJF gehört werden. Die Bedeutung der Jugend war eines der wichtigsten Themen der Veranstaltung, nicht nur als Nachwuchs für die Feuerwehr, wie DFV-Präsident Karl-Heinz Banse in einem Grußwort betonte, sondern auch unter dem Aspekt der Ausbildung. Denn hier wurde der Startschuss für das neue Bildungsprogramm der Deutschen Jugendfeuerwehr gegeben.Mehr ausBildung: Das neue Bildungsprogramm der Deutschen JugendfeuerwehrDas neue Bildungsprogramm der DJF unter dem Motto "Mehr ausBildung" wird digital unter https://bildung.jugendfeuerwehr.de bereitgestellt. Nach einer Demonstration, wie Bildungsarbeit im Jahr 2023 nicht mehr stattfinden soll - mit Frontalunterricht und alten Rollenbildern -, wurde nun der Startknopf für eine neue Ära in der Ausbildung gedrückt. "Ich bin wirklich begeistert von den sehr kompetenten Fachbeiträgen unserer Projektgruppe", betont Bundesjugendleiter Patzelt. "Diese sind eine großartige Grundlage für nachhaltige Bildungsarbeit."Ausgehend von den Zielen und Werten der Deutschen Jugendfeuerwehr enthält das Bildungsprogramm Ansätze, Konzepte und Methoden für abwechslungsreiche und ertragreiche Gruppenstunden oder Jugendfeuerwehr-Dienste. Insbesondere bietet es den Jugendfeuerwehrwartinnen und -warten eine Orientierungshilfe, um den Nachwuchs auf dem zeitlich sehr langen Weg zu begleiten und zu motivieren, um im Berufswunsch Feuerwehrmann/-frau oder im Ehrenamt Feuerwehr zu münden. Der Kosmos Feuerwehr ist besonders durch praktisches Tun geprägt. Deshalb besteht ein wichtiger Teil des Bildungsprogramms aus Materialien für Gruppenstunden. Der Praxisbezug spinnt einen erkennbaren roten Faden von der Kindergruppe über die Jugendfeuerwehr bis hin zum Übertritt in die Einsatzabteilung, um Haltekraft in diesem großartigen Ehrenamt entstehen und wirken zu lassen.Besondere Ehrung und Ausblick auf den DJF-Tag 2024Im Rahmen der Delegiertenversammlung nahm Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, die Ehrung von Matthias Düsterwald, seit 2018 Vorsitzender des Fachausschusses Bildung, vor. Für sein Engagement insbesondere für die Entwicklung und Ausgestaltung des neuen Bildungsprogramms wurde er mit der Ehrennadel der Deutschen Jugendfeuerwehr in Silber ausgezeichnet.Im Jahr 2024 feiert die Deutsche Jugendfeuerwehr ihr 60-jähriges Bestehen. Als Ausrichter für dieses besondere Jubiläum hat sich das Bundesland Sachsen beworben. Auf Beschluss der Delegiertenversammlung wird der DJF-Tag 2024 in Dresden begangen.HintergrundDie Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Zurzeit sind mehr als 330.000 Kinder und Jugendliche bundesweit in rund 19.000 Jugendfeuerwehren aktiv. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet. Die Jugendfeuerwehr lebt ihre Werte Spaß, individuelle Vielfalt, Hilfsbereitschaft, Mitbestimmung, Wertschätzung, ehrenamtliches Engagement und Kameradschaft.Weitere Informationen zum DJF-Tag finden Sie auf der Website der Deutschen Jugendfeuerwehr unter https://jugendfeuerwehr.de/aktionen-events/djf-tag-2023.Pressekontakt:Deutsche JugendfeuerwehrPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitChristine HepnerTelefon: 030-28 88 48 822hepner@jugendfeuerwehr.deInstagram: @deutsche_jugendfeuerwehrFacebook: @DeutscheJugendfeuerwehrLauffeuerX: @DJF112Original-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/5593742