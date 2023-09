TCL, eine führende Marke für Unterhaltungselektronik und die zweitgrößte TV-Marke der Welt, erhält den Smart Air Purification Technology Award als Anerkennung der Europe Digital Group und der Asia Digital Group für seine fortschrittliche Klimatechnologie.

Nach einer strengen Prüfung und Bewertung hat die hochkarätige Jury die FreshIN Klimaanlagenserie von TCL dank der weltweit ersten integrierten Zwei-Wege-Frischlufttechnologie ausgezeichnet.

Die TCL-Klimatechnik geht weit über die Schaffung komfortabler Wohnbedingungen hinaus. TCL ist stolz darauf, Klimageräte zu entwickeln, die durch ihre Fähigkeit, die Luft zu reinigen, die wir atmen, tatsächlich unserer Gesundheit zugute kommen. Mit der FreshIN+ 2.0 Technologie von TCL, dem branchenweit ersten Zwei-Wege-Frischluftsystem, wird sauerstoffreiche Luft aus dem Freien zugeführt, während ungesunde Luft abgeleitet wird.

Dies ist ideal bei schlechter Luftqualität, da es schlechte Luft tatsächlich ausstößt das heißt, es hilft, unerwünschte Partikel wie Staub, Tierhaare und Schadstoffe zu entfernen. In Verbindung mit einem vierschichtigen Filtersystem ist die umgewälzte Luft viel besser für Allergiker geeignet. Das Gleiche gilt für die Geruchsbeseitigung, da das FreshIN+ Frischluftsystem dazu beitragen kann, schlechte Gerüche zu beseitigen, was herkömmliche Klimaanlagen nicht können.

Ein ständiger starker Luftstrom kann sogar über das Unangenehme hinausgehen und Reizungen wie trockene Augen und Halsschmerzen verursachen. Die Gentle Breeze-Technologie von TCL kann dieses Problem lösen, indem sie mehr als 1000 Mikrolöcher zur Verteilung der kühlen Luft vorsieht, um einen sanften, laminaren Luftstrom zu erzeugen was bedeutet, dass harsche Zugluft durch eine sanfte, umhüllende Kühle ersetzt wird.

Noch besser: Die TCL Klimaanlagen-Technologie ist intuitiv und so konzipiert, dass sie Ihnen das Leben leichter macht. Dank der Sprachsteuerung, die sich problemlos mit allen virtuellen Assistenten verbinden lässt, können Sie die Temperatur steuern und dabei die Hände frei haben perfekt, wenn Sie gerade mit Hausarbeiten oder Spielen beschäftigt sind oder die Fernbedienung einfach nicht finden können.

TCL stellt seit mehr als 20 Jahren hochwertige Klimatisierungsprodukte her und verfügt über ein weltweites Netz von 10 Produktionsstätten in China, Brasilien und Indonesien. TCL bietet eine breite Palette von Klimaanlagenmodellen wie FreshIN, GentleCool, Elite und Q-Series in vielen Ländern an.

*Die Verfügbarkeit der Produkte kann je nach Land und Region unterschiedlich sein.

