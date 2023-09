Eine insgesamt recht freundliche Woche an den Börsen endete am Freitag mit einer eher unschönen Abkühlung. Trotz gestiegener Arbeitslosenzahlen in den USA, welche für ein baldiges Ende der Zinserhöhungen sprechen, zeigten die Bullen sich mutlos und es kam zu roten Vorzeichen aller Orten. Der DAX landete wieder einmal unter der magischen Linie von 16.000 Punkten und von einer echten Rallye kann weiterhin nicht die Rede sein.Anzeige:Positive Faktoren wurden da gerne mal ausgeblendet. So auch bei der Aktie von TUI (DE000TUAG505), welche um 3,6 ...

