Warren Buffet kauft im zweiten Quartal diese zwei Aktien aus dem Baugewerbe. Was ist dran an den Investment im US-Immobilienmarkt? Von Valentin Redl Der Name Warren Buffet steht für Value-Investments wie kein zweiter. Wenn Buffet und seine Anlagegesellschaft Berkshire Hathaway anfangen im großen Stil Aktien eines bestimmten Unternehmens zu kaufen, schaut die Börsenwelt folglich immer sehr genau hin.Im zweiten Quartal diesen Jahres stechen dabei besonders ...

Den vollständigen Artikel lesen ...