Wilde Bewegungen am US-Anleihenmarkt machen deutlich, dass die Börsianer bei den Zinserwartungen derzeit hin- und hergerissen sind. Am deutschen Aktienmarkt wird sich das auch in der neuen Woche wohl in deutlichen Schwankungen bemerkbar machen. Im besonderen Fokus stehen Autobauer sowie Auf- und Absteiger in den Indizes. Der Wochenausblick. Nach dem mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht sind am Freitag die Renditen zehnjähriger US-Staatsanleihen kurzzeitig kräftig gestiegen. Doch der Terminkontrakt ...

