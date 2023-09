Wetzlar (ots) -Zwei Jahre vor der Markteinführung der Leica, entstanden für Erprobungszwecke 22 bis 25 Kameras der heute so genannten Leica 0-Serie, von denen derzeit weltweit noch 16 Exemplare bekannt sind. Aufgrund der Beurteilung der Leica 0-Serie durch die beteiligten Fachleute entschied Ernst Leitz II im Jahr 1924, die von Oskar Barnack konstruierte Kamera in Serie zu fertigen. Die dadurch eingeleitete "Revolution in der Photographie" nahm damit ihren Lauf. Es handelt sich bei der Leica 0-Serie daher nicht nur um die Prototypen der Leica, sondern um die Prototypen aller Kleinbildkameras bis heute.Die Kameras der Leica 0-Serie stellen in der Tat die bedeutendsten Leica Kameras nach der UR-Leica dar und die höchsten auf Auktionen für Fotokameras überhaupt erzielten Preise betreffen die Verkäufe von Exemplaren der Leica 0-Serie. Unter den weltweit führenden Leica Sammlern herrscht naturgemäß eine entsprechend große Aufregung, wenn es darum geht, dass eine solche Kamera einem neuen Besitzer zugeführt werden soll.Das in Wetzlar, am Geburtsort der Leica Kamera, ansässige Auktionshaus Wetzlar Camera Auctions (WCA) hat in den vergangenen Jahren bereits mehrere Weltrekordpreise für besonders rare Photographica erzielt.Am 07. Oktober 2023 kommt nun bei Wetzlar Camera Auctions ein Exemplar aus der Leica 0-Serie zur Versteigerung. Es handelt sich um Kamera No. 121 aus der mit No. 101 beginnenden Serie, mithin um das 21. Exemplar dieser im Jahr 1923 in Wetzlar gefertigten Kameras. Die Kamera stammt aus einer italienischen Privatsammlung und wurde zuletzt vor über 30 Jahren dorthin verkauft.WCA feiert mit dieser Versteigerung die Heimkehr dieser äußerst bedeutenden Kamera, aus Anlass ihres 100. Geburtstags.Weitere Informationen unter info@wetzlarcameraauctions.comWetzlar Camera Auctions - Auktion 5VorbesichtigungFreitag, 06. Oktober 2023 10.00h - 18.00hSamstag, 07. Oktober 2023 10.00h - 12.00hDatum: 07.10.2023, 12:00 - 18:00 UhrOrt: Hotel Bürgerhof WetzlarKonrad-Adenauer-Promenade 20, 35578 Wetzlar, DeutschlandUrl:http://www.wetzlarcameraauctions.comGedruckten Katalog in Buchform zum Preis von 39,00 € inklusive Versand bestellen. Jetzt bestellen (https://www.paypal.com/paypalme/WetzlarCameraAuction/39)Pressekontakt:+49 6441 9822322info@wetzlarcameraauctions.comOriginal-Content von: Wetzlar Camera Auctions GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171693/5593978