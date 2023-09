Auch in der kommenden Handelswoche rücken die Zinsen wieder in den Vordergrund bei Anlegern. Das wird jetzt wichtig für DAX & Co. Vor den Zinsentscheidungen der führenden Notenbanken Mitte September könnten sich die Dax-Anleger mit größeren Zukäufen am Aktienmarkt schwertun. Anleger dürften auch in der nächsten Woche rätseln derzeit, ob die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer nächsten Sitzung die Füße still halten oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...