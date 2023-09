Amgen: die Federal Trade Commission genehmigt die Übernahme von Horizon Therapeutics!

27.8-Mrd.-USD-Deal geht durch! Amgen (AMGN) bekommt klare Auflagen von der Kartellbehörde!

Symbol: AMGN ISIN: US0311621009

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Im Halbjahresverlauf der Amgen-Aktie mit seinem Plus von rund 9.3 Prozent fallen vor allem die beiden Gap Ups auf, die sich im August im Chartbild verewigt haben. Nach dem anschließenden Pivot-Hoch gab es einen Rücksetzer in Richtung der zweiten Kurslücke, die aber nicht geschlossen wurde. Die Seitwärtsbewegung der letzten Tage hält sich zudem über dem sich annähernden 20-Tagedurchschnitt.

Chart vom 01.09.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 256.71 USD

Meinung: Der Pharmakonzern überzeugte bei den letzten Quartalszahlen, indem er die Erwartungen hinsichtlich des Gewinns der Analysten um mehr als 11 Prozent übertraf. Dies erklärt die erste Kurslücke. Die zweite hängt womöglich mit dem OK der US-Kartellbehörde Federal Trade Commission zur 27.8-Milliarden-USD-Übernahme des irischen Pharmaherstellers zusammen. Die FTC htte ihre Zustimmung unter der Bedingung gegeben, dass keine Rabatte oder Vertragsbedingungen genutz werden dürfen, um Konkurrenzprodukte zu benachteiligen. Dies betrifft das Schilddrüsenmedikament Tepezza und das Gichtmittel Krystexxa. Der Chartverlauf spricht dafür, dass Einzelheiten bereits im Vorfeld durchgesickert sind, so dass sich Insider mit Amgen-Aktien eingedeckt haben.

Setup

Mögliches Setup: Wir setzten den Trigger über den letztn beiden Tageskerzen und sichern den Long Trade unter der zweiten der beiden genannten Kurslücken ab. Das Kursziel ermittelnn wir per Measured Move und landen weit außerhalb des Chartbilds ungefähr in der Nähe des Allzeithochs bei rund 295 USD. Die nächsten Quartalszahlen am 2. November tangieren unser Vorhaben nicht. Börsentäglich gibt es coole Setups im Trader Live-Chat von ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AMGN.

Veröffentlichungsdatum: 03.09.2023

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.