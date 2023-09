Burglengenfeld (ots) -Das Mädchenteam der Jugendfeuerwehr Oberneukirchen ging am Sonntag als Deutsche Meisterin im Bundesentscheid im internationalen Jugendfeuerwehr-Wettbewerb vom Platz. Mit 1.049,62 Punkten ließen sie die Jugendfeuerwehr Kummer (Mecklenburg-Vorpommern) auf Platz 2 hinter sich. Als Drittplatzierte qualifizierte sich das Mädchenteam der Jugendfeuerwehr Magdeburg-Olvenstedt aus Sachsen-Anhalt für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften 2023 in Trentino (Italien). Insgesamt traten 20 Jugendfeuerwehr-Teams im bayerischen Burglengenfeld in zwei Disziplinen gegeneinander an."Herzlichen Glückwunsch den Gewinnergruppen! Tolle Leistungen im fairen Wettstreit, super Stimmung im Stadion, sehr freundschaftliche Atmosphäre - das macht die Jugendfeuerwehr-Wettbewerbe von heute aus", sagte Christian Patzelt, Bundesjugendleiter der Deutschen Jugendfeuerwehr. "Ich persönlich freue mich jetzt sehr, nächstes Jahr mit den Jugendlichen aus Oberneukirchen, Kummer und Magdeburg-Olvenstedt nach Trentino zum Internationalen Bewerb zu fahren."Albert Füracker, MdL, Bayerischer Finanz- und Heimatminister, betont: "Die Mannschaften haben bei der Deutschen Meisterschaft im Rahmen des Jugendfeuerwehrtags 2023 großes Können, Geschick und Ausdauer bewiesen und beeindruckende Leistungen gezeigt. Über 330.000 Kinder und Jugendliche sind bundesweit in Jugendfeuerwehren aktiv - das ist ein starkes Zeichen für die Zukunft der Feuerwehren! Die Bayerische Staatsregierung fördert und unterstützt die Feuerwehren bei der Nachwuchsgewinnung kräftig. Aber es braucht engagierte Menschen - wie wir sie heute hier sehen - die Verantwortung übernehmen und Einsatzbereitschaft zeigen. Ein herzliches Vergelt's Gott an alle, die diesen großartigen Tag auf die Beine gestellt haben und viel Erfolg für die Internationale Meisterschaft in Italien."Deutscher Jugendfeuerwehrtag 2023: Burglengenfeld war drei Tage lang Jugendfeuerwehr-HauptstadtVom 1. bis 3. September 2023 war die Stadt Burglengenfeld der Mittelpunkt der deutschen Jugendfeuerwehr-Welt. Hier in der Oberpfalz fand der 23. Deutsche Jugendfeuerwehrtag unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder statt. Den teilnehmenden Jugendlichen und Kindern der bundesweit aktiven Feuerwehren sowie den Besuchenden wurde ein abwechslungsreiches Programm mit großer Eröffnungsfeier auf dem Marktplatz und Konzert der BAYERN 3-Band, einem Bayerischen Abend und einer spannenden Deutschen Meisterschaft im Internationalen Bewerb des CTIF geboten.Ein Highlight für die ganze Familie war die Blaulichtmeile am 2. September auf dem Marktplatz. Neben Ständen aller Blaulichtorganisationen mit Fahrzeugen und Gerät erwartete die rund 5.000 kleinen und großen Besucherinnen und Besucher ein reichhaltiges Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region. Regen Zulauf hatte auch das Geocaching, bei dem die Jugendlichen mit Smartphone, App und QR-Codes auf Schnitzeljagd gehen und Aktionspreise gewinnen konnten.HintergrundDer Internationale Jugendfeuerwehr-Wettbewerb setzt sich aus zwei Teilen zusammen. Im feuerwehrtechnischen A-Teil ist eine Löschübung mit Hürden zu absolvieren. Der sportliche B-Teil ist ein 400-Meter-Staffellauf mit kleinen Aufgaben für die insgesamt neun Läufer. Die Landessieger werden durch Landesentscheide ermittelt. Das Siegerteam erhält neben dem Titel "Deutscher Meister im Internationalen Jugendfeuerwehr-Wettbewerb" auch das Ticket zur Teilnahme an der Internationalen Jugendfeuerwehrbegegnung vom 21.-28. Juli 2024 in Trentino (Italien), ebenso das zweitplatzierte Team und die beste Mädchengruppe. Alle zwei Jahre treffen sich die besten Jugendfeuerwehr-Teams des Weltfeuerwehrverbandes CTIF und messen sich im internationalen Vergleich.Der Deutsche Jugendfeuerwehrtag findet jährlich an wechselnden Standorten statt. Er dient der Austragung der Deutschen Meisterschaften und der inhaltlichen Diskussion über die Zukunft der Deutschen Jugendfeuerwehr, bietet den Besucherinnen und Besuchern aber auch ein buntes Programm mit dem Themenbezug Jugendfeuerwehr.Die Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Zurzeit sind mehr als 330.000 Kinder und Jugendliche bundesweit in rund 19.000 Jugendfeuerwehren aktiv. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet.Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Deutschen Jugendfeuerwehr unter https://jugendfeuerwehr.de/aktionen-events/djf-tag-2023.Die Veranstaltungen werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.