Edelmetalle wie Platin und Palladium sind schon lange für ihre Anwendungen in der Schmuck- und Automobilindustrie bekannt. Doch jetzt scheinen sie eine Schlüsselrolle in einer weiteren disruptiven Technologie zu spielen: der Wasserstofferzeugung. Forscher der Pohang University of Science and Technology (POSTECH) haben jüngst einen dreifach wirkenden Hybrid-Katalysator entwickelt, der die Effizienz der Wasserstofferzeugung erheblich steigert. Dies könnte weitreichende Auswirkungen auf den Edelmetallmarkt haben.Anzeige:In einem in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...