Haßloch (ots) -Auf dem Rathausplatz wurden die "Ehrensache"-Preise des Jahres 2023 verliehen. Beim Landesweiten Ehrenamtstag am Sonntag, 3. September, zeichnete der Südwestrundfunk (SWR) in der Live-Sendung "SWR Ehrensache 2023" dort ehrenamtlich engagierte Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer aus. Die Sendung war Höhepunkt der Veranstaltung und fand, live übertragen vom SWR Fernsehen, ab 18:15 Uhr auf der Bühne auf dem Rathausplatz statt.Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger der "Ehrensache" sind:- Josef Hausen aus Kelberg. Er erhielt den Publikumspreis der "Ehrensache" dafür, dass er bereits Hunderten von Kindern das Schwimmen beigebracht hat. Die Zuschauer:innen der "SWR Landesschau Rheinland-Pfalz" und die Hörer:innen von SWR4 hatten in einer Online-Entscheidung unter zehn Kandidatinnen und Kandidaten abgestimmt.- Sabine Luppert vom Verein "Schüler für Tiere - Leben achten und schützen" aus Herxheim bei Landau. Die Lehrerin möchte auch außerhalb des Unterrichts Kinder und Jugendliche für einen respektvollen Umgang mit Tieren und ihrer Mitwelt sensibilisieren, auch in Zusammenarbeit mit Tier- und Umweltschutzorganisationen im Ausland, z. B. in Rumänien. Auch ihr Mann Andreas setzt sich als stellvertretender Vorsitzender ehrenamtlich ein- Guido Meudt, seit 45 Jahren 1. Vorsitzender der Pfarrer-Landvogt-Hilfe in Mainz. Der Verein hilft obdachlosen Menschen, täglich, auch an Sonn- und Feiertagen. Die Teestube bietet Rückzugsort für Wohnungslose: Hier können sie frühstücken, sich Mahlzeiten zubereiten, duschen, Kleider wechseln und ihre Wäsche waschen lassen. In den Jahrzehnten ihres Bestehens ist die Pfarrer-Landvogt-Hilfe zur Lobby für Obdachlose geworden und schafft ein Bewusstsein für sie- Jens Schawaller von den "Sportfreunden Montabaur". Hauptberuflich Dekanatskantor, engagiert er sich seit 1999 beim "kleinsten Judoverein der Welt" als Assistenz-Trainer und in der Öffentlichkeitsarbeit. Kinder und Jugendliche werden hier fit fürs Leben und die Schule gemacht. Sie lernen Sozialverhalten wie Zuverlässigkeit und Fairness und wie man sich vor Mobbing und sexualisierter Gewalt schützen kann. Senioren üben Sturzprophylaxe und Körperspannung, Frauen Selbstverteidigung. Auch als Chorleiter und mit dem Bläserquintett "Frechblech" begeistert Jens Schawaller- Tim-Can Werning aus Trier, Vorstandsmitglied im Verein "Für ein buntes Trier - gemeinsam gegen Rechts" und im DGB-Stadtverband Trier. Er organisiert Aktionen, Veranstaltungen und Bündnisse wie "Trier hält zusammen", die Ausstellung "Moderner Antisemitismus" und zahllose Demonstrationen gegen Rechte und Querdenker. Als Kind einer türkischen Migrantin setzt er sich gegen Rassismus und Hass gegen Minderheiten ein. Er nahm den "Sonderpreis der Ministerpräsidentin" aus den Händen von Malu Dreyer persönlich entgegen.Glasperlenspiel und Toby Käp traten aufÜber die "Ehrensache"-Preise hatte eine dreiköpfige Jury entschieden, der Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, die Band "Glasperlenspiel" und Comedian Toby Käp angehörten. Martin Seidler moderierte die Sendung "SWR Ehrensache 2023". Als Dankeschön für die vielen Ehrenamtlichen im Land traten "Glasperlenspiel" als musikalische Gäste auf und Toby Käp unterhielt mit einer kabarettistischen Einlage.Fotos ab Montag auf ard-foto.deWeitere Informationen und Porträts der Kandidatinnen und Kandidaten auf https://www.swr.de/ehrensache/Die Sendung "Ehrensache 2023" wird am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober 2023, um 18:45 Uhr im SWR Fernsehen für Rheinland-Pfalz wiederholt.