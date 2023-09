Eine tolle Performance zauberte zuletzt Tencent auf's Parkett. So legte der Kurs im Wochenvergleich rund 3,67 Prozent zu. Mit Kursanstiegen verabschiedete sich der Titel an drei der fünf Sitzungen. Am Montag hat Tencent den Vogel abgeschossen mit einem Plus von 2,40 Prozent. Doch wie geht es nun weiter? Dieser Anstieg auf Tencent sorgt für ordentlich Entspannung. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. ...

