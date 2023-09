EQS-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Presseinformation DIC Asset AG bezieht ihr "Büro der Zukunft" im Frankfurter "Global Tower" DIC lebt "New Work" - zeitgemäßes Raumkonzept für agiles Arbeiten

Bündelung der Konzernkompetenzen am gemeinsamen Standort Frankfurt am Main, 4. September 2023. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen hat zusammen mit ihren operativen Tochtergesellschaften GEG German Estate Group GmbH und DIC Onsite GmbH am Unternehmenshauptsitz Frankfurt am Main ihr "Büro der Zukunft" im "Global Tower" in der Neuen Mainzer Straße 32-36 bezogen. Mit der Zusammenlegung der Frankfurter Standorte löst die DIC die bisherige räumliche Trennung auf und schafft für die Belegschaft einen gemeinsamen Ort für Teamarbeit und neue Arbeitsweisen im digitalen Zeitalter. Das Raumkonzept im neuen Headquarter richtet sich konsequent an dem aus, was die DIC unter "New Work" versteht. Es unterstützt zum einen agile Arbeitsformen und bietet eine Vielzahl von Arbeitsorten für Konzentrationsarbeit oder abteilungsübergreifende Projektarbeit. Zum anderen beinhaltet das Konzept Orte für informelle Kommunikation und Bereiche, in denen das Wohlbefinden der Mitarbeitenden aktiv gefördert wird. "Der ‚Global Tower' als Landmark-Immobilie in der Frankfurter Innenstadt erfüllt nach Abschluss einer umfassenden Restrukturierung unter unserer Führung nunmehr die absoluten Spitzenstandards bezüglich ESG-Qualität. Ich freue mich sehr, dass wir unseren Mietern und auch unseren eigenen Mitarbeitenden dort Arbeitsplätze auf Basis hochinnovativer ‚New Work'-Konzepte bieten können und damit einen echten Showcase für die Büroarbeit der Zukunft geschaffen haben", sagt Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC. Der 25-stöckige "Global Tower" mit einer Gesamtfläche von rund 33.700 qm wird von DIC für Dritte verwaltet. Das Bürohochhaus wurde nach modernsten energetischen Standards umfassend saniert und modernisiert und erhielt dafür das Platin-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB). Darüber hinaus ist der "Global Tower" als eines der ersten Hochhäuser im Frankfurter Bankenviertel mit einem WiredScore-Platin-Zertifikat für seine hohe digitale Konnektivität ausgezeichnet worden.

Über die DIC Asset AG: Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien mit 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Aktuell betreuen wir 358 Objekte mit einem Marktwert von 14,2 Mrd. Euro onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilien-Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Mehr Informationen unter www.dic-asset.de. IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de



