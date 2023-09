DJ PTA-News: Nikon SLM Solutions AG: Eintragung des Squeeze-out in das Handelsregister. Umfirmierung in Nikon SLM Solutions AG.

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Lübeck (pta/04.09.2023/08:02) - 4. September 2023. Die Nikon SLM Solutions AG (vormals "SLM Solutions Group AG" und nachfolgend die "Gesellschaft") wurde am 1. September 2023 darüber informiert, dass der Beschluss zur Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die Nikon AM. AG als Hauptaktionärin 3 eingetragen wurde und damit heute wirksam geworden ist. Gleichzeitig wurde die Verschmelzung der Gesellschaft mit der Nikon AM AG (zukünftig firmierend als "Nikon SLM Solutions AG") eingetragen und ist damit ebenfalls heute wirksam geworden.

Mit diesen Eintragungen hat die SLM Solutions Group AG aufgehört zu existieren und Nikon SLM Solutions, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Nikon Corporation, wurde zum Gesamtrechtsnachfolger der Gesellschaft. Infolgedessen werden die Aktien des Unternehmens mit sofortiger Wirkung automatisch von der Frankfurter Wertpapierbörse genommen.

Sam O'Leary, CEO von SLM Solutions, sagte: "Wir freuen uns über den Abschluss des Squeeze-Out-Verfahrens, das dazu beitragen wird, erhebliche Kosten für die Börsennotierung einzusparen und das Team dabei zu unterstützen, das zu tun, was es am besten kann - die Grenzen der Fertigung zu erweitern. Unser neuer Name "Nikon SLM Solutions AG" ermöglicht es uns, von der globalen Markenpräsenz eines Technologiekonzerns wie Nikon zu profitieren, während wir gleichzeitig unser eigene reiche Historie in der Branche beibehalten."

Über Nikon SLM Solutions Nikon SLM Solutions AG ist ein globaler Anbieter von integrierten Lösungen für die metallbasierte additive Fertigung. Seit seiner Gründung ist das Unternehmen führend in der Industrie und treibt die Zukunft der metallisierten additiven Fertigung in allen wichtigen Branchen voran. Dabei steht der langfristige Erfolg der Kunden im Mittelpunkt. SLM Solutions verfügt über die weltweit schnellsten Maschinen für die metallbasierte additive Fertigung, die mit bis zu 12 Lasern ausgestattet sind und eine Fertigungsrate von 1000 ccm/h ermöglichen. Mit einem Portfolio von Systemen, das den Anforderungen jedes einzelnen Kunden gerecht wird, und einem Expertenteam, das in jeder Phase des Prozesses eng mit dem Kunden zusammenarbeitet, ist SLM Solutions führend bei der Investitionsrentabilität mit maximaler Effizienz, Produktivität und Rentabilität. SLM Solutions ist davon überzeugt, dass die additive Fertigung die Zukunft der Fertigung ist - und hat den Wunsch und die Fähigkeit, seine Kunden dorthin zu bringen - genau jetzt.

Nikon SLM Solutions AG ist ein Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Niederlassungen in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.slm-solutions.com.

(Ende)

Aussender: Nikon SLM Solutions AG Adresse: Estlandring 4, 23560 Lübeck Land: Deutschland Ansprechpartner: Jacob Sreekumaran Tel.: +49 451 4060 3122 E-Mail: ir@slm-solutions.com Website: www.slm-solutions.com

ISIN(s): DE000A111338 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

September 04, 2023 02:02 ET (06:02 GMT)