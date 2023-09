Für den DAX ging es am Freitag um 0,7% auf 15.840 nach unten. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex bereits den August mit einem Minus von 3% beendet hatte, kamen die heimischen Blue Chips auch zum Start in den September nicht in Fahrt. Bei 15.936 mit leichten Verlusten gestartet (Vortagsschluss bei 15.947), stiegen die Notierungen zunächst auf ...

