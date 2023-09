Etwas früher als gewohnt - schon am 18. und 19. Oktober - findet in diesem Jahr die "Structured FINANCE" (SF) statt. Die Dichte von Programm und Ausstellungsfläche ist wieder so ausgeprägt wie vor der Coronazeit, berichtet FINANCE-Chefredakteur Markus Dentz in einem kurzen Event-Einblick bei FINANCE-TV. "Insgesamt gibt es rund 100 unterschiedliche Workshops, und auch die Ausstellungsfläche ist wieder so groß und voll wie vor der Coronazeit. Die Werkstattberichte in unseren Roundtables covern praktisch alle spannenden Fälle der zurückliegenden zwölf Monate, mit Referenten von Unternehmen wie Rheinmetall, Porsche, Viessmann und Biontech", berichtet Dentz. Inhaltlich im Mittelpunkt stehen aktuelle Herausforderungen durch die Zinswende, aber auch Themen wie Risikomanagement und Digitalisierung sowie das Vordringen der Künstlichen Intelligenz in die Prozesse der Finanzabteilungen werden diskutiert. Wie das Leitmotto "Nachhaltig finanzieren" die SF prägen wird, warum es dabei nicht nur um Green Finance geht und was sich hinter dem neuen Format "SF Fokus Talk" verbirgt - das SF-Update bei FINANCE-TV.