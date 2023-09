EQS-News: Traumhaus AG / Schlagwort(e): Immobilien/ESG

Traumhaus veröffentlicht ESG-Bericht und zeigt Lösungen für den seriellen und modularen Geschossbau in Massivbauweise auf



Traumhaus veröffentlicht proaktiv einen freiwilligen ESG-Bericht für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022. Der Bericht informiert über den geleisteten Beitrag des Unternehmens und seine Tätigkeit als Bauträger für die Einhaltung der Ziele für Nachhaltige Entwicklung der UN.



Der Bericht ist zum Download unter folgendem Link verfügbar: https://ir.traumhaus-familie.de/fileadmin/user_upload/ESG-Bericht_Traumhaus2022.pdf. Serielles und standardisiertes Bauen bietet von jeher die besten Voraussetzungen für einen schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Verschnitt und Abfall werden auf ein Mindestmaß reduziert, Produktionsmittel werden in kontrollierter Menge und optimal eingesetzt. Das nachhaltige und ressourcenschonende Wirtschaften ist eine Schlüsselkomponente des Kerngeschäfts der Traumhausgruppe, bezahlbaren Wohnraum in massiver Bauweise zu schaffen.



Dem Bedarf folgend hat Traumhaus ihren Ansatz vom seriellen und modularen Bauen in den letzten Jahren weiterentwickelt und bietet zwischenzeitlich ein Sortiment verschiedener Hausgrößen, das mit modularen Ausbauvarianten kosten- und energiegünstig variiert werden kann. Bei der großen Wohnungsnot in Deutschland kommt dem Segment 'Geschoßwohnungsbau' eine wichtige Rolle zu. Hier fügt Traumhaus seriell und nachhaltig produzierte Wohneinheiten auf Basis des Traumhaus-Wandmoduls in unterschiedlicher Größe modular zu einem Geschossbau zusammen. Das Angebot von Traumhaus umfasst acht verschiedene Wohnungsmodule - vom Ein-Zimmer-Apartment mit 45 qm; hin bis zur Vier-Zimmer-Wohnung mit 100 qm. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, die Förderung 'Klimafreundlicher Neubau' für Kunden zu beantragen. Otfried Sinner, Vorstandsvorsitzender der Traumhaus AG: "Mit unserem ESG-Bericht schaffen wir für all unsere Stakeholder ein neues Maß an Transparenz und zeigen unser Verständnis von Nachhaltigkeit. Uns selbst bietet der ESG-Bericht neue Möglichkeiten, unsere Produkte, Prozesse und Aktivitäten besser zu steuern und die Transformation der Traumhaus für die Zukunft sicherzustellen."

Über Traumhaus AG Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und Pionier für iSerielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau, Fertigteil- und Modulproduktion und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel.

