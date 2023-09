Der DAX hat die bärische Tageskerze vom Donnerstag mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper bestätigt und ist am Freitag mit einer langen, bärischen Tageskerze aus dem Handel gegangen. Das Tagestief wurde dabei bei 15.822 Punkten direkt am 10er-EMA erreicht. Per Börsenschluss ging der DAX am Freitag bei 15.862 Punkten aus dem Handel. Bisher kann der DAX den 10er-EMA aber verteidigen und zeigt sich vorbörslich am heutigen Montag ...

