London (www.anleihencheck.de) - Mit dem Arbeitsmarktbericht setzte sich der Trend zu marktfreundlichen (und FED-freundlichen) Wirtschaftsdaten fort, so Matt Perron, Director of Research and Global Head of Solutions bei Janus Henderson Investors.Während die wichtigsten Kennzahlen etwas stärker als erwartet ausgefallen, hätten die darunter liegenden Details, insbesondere die Stundenlöhne, eher dem schwächeren Inflationstrend entsprochen, den man in den letzten Wochen habe beobachten können. Dies dürfte dazu führen, dass die FED in einer Warteposition verharre, was sich günstig auf Risikoanlagen auswirke. (Ausgabe vom 01.09.2023) (04.09.2023/alc/a/a) ...

