Tesla hat die Preise für das Model S und Model X in Deutschland erneut deutlich gesenkt - diesmal um 10 bis 16 Prozent. Auch in China macht der US-Elektroautobauer seine Premiummodelle um bis zu 20 Prozent billiger. Ebenso in den USA, wo die Preise um 15 bis 19 Prozent fallen. In Deutschland steht das Tesla Model S mit einfachem Allradantrieb jetzt ab 94.990 Euro im Konfigurator und kostet damit rund ...

